(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Ambos exjugadores compartirán distintas actividades con los hinchas de la ciudad: Mora tendrá una cena con simpatizantes de River, mientras que Abbondanzieri se reunirá con los fanáticos de Boca Juniors.

El punto culminante será un partido amistoso entre River y Boca, bajo el lema “Somos rivales, no enemigos”, que se disputará en el estadio de Jorge Newbery desde las 16:00 horas.

La entrada tendrá un valor de $5.000 más un alimento no perecedero, que será destinado al influencer Brigo Vlogs, quien organiza ollas populares para vecinos en situación de vulnerabilidad.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Además, la organización informó que aquellos que deseen jugar el partido con el Pato y Mora se tienen que comunicar al 155098121 para sumarse a la experiencia.

Con fútbol, solidaridad y la presencia de dos glorias de los clubes más grandes del país, Comodoro se prepara para vivir un clásico distinto, en el que la pasión se une a la ayuda social.