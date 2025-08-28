Rodrigo Mora y el "Pato" Abbondanzieri jugarán un River-Boca solidario en la cancha de Newbery: ¿Cómo ser parte?
El próximo sábado 13 de septiembre, Comodoro Rivadavia vivirá una jornada especial con la visita de dos ídolos del fútbol argentino.
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Ambos exjugadores compartirán distintas actividades con los hinchas de la ciudad: Mora tendrá una cena con simpatizantes de River, mientras que Abbondanzieri se reunirá con los fanáticos de Boca Juniors.
El punto culminante será un partido amistoso entre River y Boca, bajo el lema “Somos rivales, no enemigos”, que se disputará en el estadio de Jorge Newbery desde las 16:00 horas.
La entrada tendrá un valor de $5.000 más un alimento no perecedero, que será destinado al influencer Brigo Vlogs, quien organiza ollas populares para vecinos en situación de vulnerabilidad.
Además, la organización informó que aquellos que deseen jugar el partido con el Pato y Mora se tienen que comunicar al 155098121 para sumarse a la experiencia.
Con fútbol, solidaridad y la presencia de dos glorias de los clubes más grandes del país, Comodoro se prepara para vivir un clásico distinto, en el que la pasión se une a la ayuda social.