La postura que tomó Novak Djokovic al oponerse a una eventual vacuna cuando se reanude la actividad una vez superada la pandemia de coronavirus (COVID-19) generó distintas reacciones. ¿Qué dijo? "Personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a vacunarme para viajar".

Al respecto, el ex número uno del mundo, Andy Roddick, salió al cruce: "Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde torneos de Grand Slam por no vacunarse".

En esa línea, en diálogo con el programa Tennis Channel, el estadounidense señaló que "lo importante no es si (Djokovic) cree o no en las vacunas, sino lo que es más seguro para que vuelva el tenis globalmente".

Por último, Roddick opinó que la vuelta del tenis solo será posible si hay "una vacuna para todos" y concluyó: "No tengo que estar de acuerdo con lo que piense Djokovic. Él sabe que llegará el día en el que tendrá que tomar una decisión al respecto".