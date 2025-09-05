(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El club Stella Maris de Comodoro Rivadavia amaneció este viernes con una triste realidad difícil de digerir. Durante la madrugada entraron a robar y no solo rompieron vidrios, sino que además se llevaron la merienda de los más chicos.

La institución “costera” es una de las pocas en la ciudad que, con mucho esfuerzo, comparte con los jugadores de las formativas una merienda en el SUM, y ahora pide colaboración para poder continuar con esa actividad que muchos nenes esperan.

El club informó que revolvieron todo y se llevaron todo lo que pudieron. Por eso piden colaboración de todo tipo: aquellos que quieran ayudar con insumos (leche, harina, mate cocido, azúcar), como así también quienes tengan datos sobre lo sucedido o hayan visto algo raro durante la madrugada.

El segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Raúl Jones, confirmó que en los últimos meses se registró un aumento de robos de alimentos y productos de primera necesidad en distintos comercios de la ciudad.

Según explicó, se trata de hechos pequeños, en los que las personas hurtan mercadería de bajo valor, pero que reflejan la difícil situación social que atraviesan muchas familias.

“Hemos observado un incremento en esta clase de hechos menores. Muchas veces tienen que ver con cuestiones muy banales, como dos paquetes de papas fritas o una bandeja de fiambre. Son hurtos chicos, pero que igualmente generan la intervención policial”, señaló Jones en diálogo con ADNSUR.

El comisario aclaró que, si bien la Justicia interviene en cada caso, no siempre se avanza con la realización de audiencias de control de detención: “En algunos casos, los jueces optan por otorgar la libertad a la persona y no llevarla a audiencia, sobre todo cuando se trata de mercadería de bajo valor”, explicó.

Jones confirmó que este tipo de situaciones se repite todas las semanas en diferentes supermercados y almacenes barriales. “Es más habitual encontrar hurtos de fiambres, carne o alimentos básicos que de bebidas alcohólicas. Eso casi no aparece. Lo que vemos en este último tiempo es que los hechos están ligados a comida de primera necesidad”, describió.

El procedimiento policial es claro: se demora a la persona, se realiza la identificación correspondiente y se da intervención a la Justicia. “A partir de ahí, el juez dispone si la persona debe pasar a audiencia de control de detención o si alcanza con la identificación. En la mayoría de los casos recuperan la libertad inmediatamente”, detalló Jones.