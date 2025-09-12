La renovación de Ian Subiabre se convirtió en un tema delicado en River Plate. Según pudo averiguar Pasta de Campeón/ADNSUR, en el club hay preocupación y atención, ya que todavía entre las partes no hay acuerdo, aunque hay buena predisposición.

El contrato actual del delantero comodorense de 18 años vence en diciembre de 2026, pero en Núñez quieren estirarlo hasta 2028 y con una cláusula de salida elevada al máximo permitido por la institución, que sería de 100 millones de dólares.

Enzo Francescoli tomó la negociación como prioridad y este pasado jueves encabezó un encuentro clave con el grupo empresario de Claudio Paul Caniggia, que representa a Subiabre desde enero de este año. El punto de fricción está en dos aspectos centrales: el salario y la cláusula de rescisión.

Mientras River pretende fijarla en 100 millones de dólares, desde el entorno del jugador buscan un número mucho menor, cercano a los 35 millones, con una mejora económica que consideran acorde al interés que ya mostraron clubes europeos.

EL CASO “DIABLITO ECHEVERRI”

En el Millonario no ocultan la preocupación. La inminencia del Mundial Sub 20 en Chile, donde Subiabre, de estar en la lista definitiva, estará en la mira de scouts de las principales ligas, enciende las alarmas, más aún teniendo en cuenta que el comodorense, siempre que vistió la camiseta “Albiceleste”, tuvo destacadísimas actuaciones.

El antecedente de lo ocurrido con Claudio Echeverri, que terminó emigrando al Manchester City tras brillar en juveniles, es un fantasma que sobrevuela Núñez y que nadie quiere repetir.

Mientras tanto, en el entorno del comodorense marcan que la intención del futbolista es continuar en River, pero con un contrato que lo ponga a la altura de los jóvenes que ya se consolidaron en Primera, como sucedió con Julián Álvarez en su momento.

Las futuras reuniones de Francescoli con el grupo Caniggia serán decisivas: de alcanzar un punto medio dependerá si Subiabre sigue siendo patrimonio del club o si su futuro se empieza a escribir fuera de Núñez.