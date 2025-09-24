River sorprende a Palmeiras y le gana 1-0 con un golazo de Maxi Salas
El Millonario busca revertir la serie ante el “Verdão” este miércoles en el Allianz Parque para avanzar a semifinales del certamen continental.
Este miércoles, River Plate visita a Palmeiras en el estadio Allianz Parque con la difícil misión de revertir la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.
Tras la derrota por 2-1 en el partido de ida disputado en el Monumental, el Millonario necesita un triunfo para meterse entre los cuatro mejores del torneo continental. El árbitro principal es el uruguayo Andrés Matonte, acompañado por sus asistentes Nicolás Tarán y Andrés Nievas. En el VAR estarán Christian Ferreyra y Víctor Carrillo.
El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Liga de Quito y Sao Paulo, encuentro que está momentáneamente favorable para los ecuatorianos con su ventaja 2-0 en la serie.
Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)
AVAR: Víctor Carrillo (Perú)
Estadio: Allianz Parque.
TV: Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+
¡Gol de River!
Maxi Salas conectó un centro preciso de Juanfer Quintero y estampó el 1-0 para el Millonario.
FORMACIONES CONFIRMADAS
Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Nacho Fernández, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.