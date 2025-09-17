River recibe a Palmeiras este miércoles a las 21.30 en el Estadio Más Monumental, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Marcelo Gallardo llega con optimismo tras un triunfo 2-1 como visitante ante Estudiantes en el último partido del Torneo Clausura, aunque enfrenta desafíos clave en la definición del once titular para el duelo decisivo contra el poderoso conjunto brasileño.

El cruce entre River y Palmeiras es uno de los más esperados de esta instancia, con ambos equipos mostrando gran nivel en sus respectivas competiciones. El Millonario, con Gallardo al mando, buscará imponer su estilo en su casa y dar un primer paso sólido para avanzar a las semifinales.

Por su parte, Palmeiras llega en un momento brillante, tras eliminar con autoridad a Universitario de Perú con un global de 4-0 y golear 4-0 a Internacional de Porto Alegre en el Brasileirao, donde actualmente es escolta de Flamengo por solo un punto.

RIVER, ENTRE INCÓGNITAS Y CERTEZAS

Marcelo Gallardo todavía no confirmó el equipo titular, aunque dejó claras algunas certezas y nuevas variantes para enfrentar a Palmeiras. La primera baja importante es la de Giuliano Galoppo, suspendido para este encuentro, por lo que su lugar en el mediocampo podría ser ocupado por Kevin Castaño, el colombiano que ha mostrado buenas actuaciones al servicio del Muñeco.

En el lateral derecho, tras descansar en el último partido para preservar su estado físico, regresa Gonzalo Montiel ocupando la plaza que había dejado Fabricio Bustos. La defensa es la zona donde existe mayor incertidumbre: Gallardo evalúa la posibilidad de jugar con una línea de tres centrales o regresar al tradicional esquema 4-3-1-2 que ha utilizado en numerosas oportunidades durante su ciclo en River.

En ese sentido, la disputa está entre Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Juan Carlos Portillo. Si el técnico opta por una defensa de cuatro, entre Martínez Quarta y Rivero saldrá el acompañante de Paulo Díaz en la zaga, mientras que Quintero entraría en el mediocampo. En cambio, con tres centrales, Portillo se sumaría a Díaz y Martínez Quarta o Rivero, quedando Quintero fuera del once inicial.

PALMEIRAS TIENE TODO LISTO

Entrenado por Abel Ferreira, Palmeiras atraviesa un gran momento y mantiene su candidatura firme a levantar la Copa. Además de las contundentes victorias recientes, el equipo brasileño pelea en la cima del Brasileirao, lo que refleja la fase positiva en la que se encuentra.

En cuanto a la formación, existen algunas dudas que podrían modificarse según la estrategia del DT. En defensa, Agustín Giay compite con Khellven por un puesto, mientras que en la zona media Andreas Pereira, reciente refuerzo del equipo, podría reemplazar a Lucas Evangelista.

El ganador de esta serie de cuartos de final enfrentará en semifinales al vencedor del enfrentamiento entre San Pablo y Liga de Quito, en lo que promete ser una instancia cargada de emoción y calidad futbolística. River, que históricamente mostró garra en estos clásicos duelos, buscará aprovechar su localía para salir con ventaja en un cruce que puede definir en gran parte su camino hacia la final de la Copa.

PROBABLES FORMACIONES

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz y Martínez Quarta o Lautaro Rivero, y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Portillo; y Maxi Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Hora: 21.30.

TV: FOX Sports, Telefe, Disney+.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Más Monumental.