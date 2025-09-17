Este miércoles por la noche, River Plate perdió 2 a 1 ante Palmeiras, en un intenso y entretenido encuentro válido por los cuartos de final ida de la Copa Libertadores. La serie se definirá en Brasil.

La visita se adelantó rápido en el marcador con un cabezazo solitario de Gustavo Gómez, quien puso el 1-0 a los 5 minutos tras un córner ejecutado por Andreas Pereira. El capitán paraguayo anotó así su segundo gol en esta edición del torneo y el número 40 con la camiseta del Verdão en 363 partidos.

A lo largo del primer tiempo, Palmeiras mostró mayor confianza y precisión en el juego, mientras River luchaba por encontrar su ritmo. El arquero Franco Armani fue clave para mantener a su equipo dentro del partido, con atajadas importantes frente a remates de Khellven y Andreas Pereira, ambos desde fuera del área o tiros libres.

Sin embargo, a los 41 minutos llegó el segundo tanto visitante: una pérdida del mediocampista «Huevo» Acuña en la salida dejó a la defensa millonaria desarmada. Tras una jugada brillante de “El Flaco” López, Vitor Roque definió con sutileza ante la desesperada salida de Armani, ampliando la ventaja para el conjunto brasileño.

El trámite del partido se sintió complicado para River por las frecuentes faltas, que generaron varias tarjetas amarillas para jugadores como Marcos Acuña, Paulo Díaz y el juvenil Lautaro Rivero, quienes intentaron frenar el ritmo ofensivo de Palmeiras sin éxito.

El elenco millonario arrancó la etapa complementaria con dos cambios: Juanfer Quintero y Lucas Martínez Quarta ingresaron por Enzo Pérez y Paulo Díaz, buscando mayor ofensiva y solidez defensiva.

A los 46 minutos, River tuvo su primer acercamiento con un cabezazo tras un córner que se fue desviado, mostrando intención desde el inicio. Sin embargo, el partido fue más duro y con decisiones arbitrales que generaron reclamos del Millonario.

En el minuto 79, River solicitó un penal claro tras una entrada de Weverton con la rodilla en alto sobre Montiel, pero tras revisión del VAR el árbitro Jesús Valenzuela descartó la pena máxima por considerar que el lateral estaba en fuera de juego en la jugada previa, aunque sí sancionó amarilla para el arquero de Palmeiras.

Sin embargo, el conjunto argentino no dejó de buscar. Marcos Acuña tuvo dos intentos peligrosos, uno con un potente zurdazo que pasó cerca del palo, y un buscapié que nadie pudo aprovechar.

Finalmente, en los minutos finales, Lucas Martínez Quarta descontó con un tiro desde afuera del área que se desvió en un defensor y descolocó al arquero Weverton, pero no fue suficiente para evitar la derrota. De esta manera, River tendrá la obligación de ganar en Brasil para seguir en la Copa Libertadores.

Formaciones:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.