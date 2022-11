River presentó a Demichelis, el sucesor de Gallardo: "Este club te exige ganar"

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Martín Demichelis fue presentado este miércoles como nuevo director técnico de River. En una conferencia de prensa realizada en el estadio Monumental, el exfutbolista habló de cómo diagrama este nuevo ciclo del equipo en compañía del presidente de la institución, Jorge Brito, y el secretario deportivo, Enzo Francescoli.

“Tengo muchísimas palabras de agradecimiento para esta grandísima institución. Junto a mi grupo que se formó por grandísimos humanos, por capacidad, por un grandísimo sentido de pertenencia, vamos a honrar esta profesión para que River siga por la ínea exitosa, de continuidad”, inició.

“En principio con Enzo, Matías, y con Leo, empezamos las conversaciones para lo que será el nuevo armado del River competitivo. Seguiremos intensificando y porque no puedo tomar una decisión sin primero escucharlos: yo analizo el fútbol en ucatro factores muy importantes. El técnico, el táctico, el físico y el emocional”, agregó.

En cuanto a ser el sucesor de Gallardo, admitió que no tuvo contacto con el DT más ganador de la historia millonaria."Con Marcelo no tuve y lo digo públicamente le agradezco a él y a todo su CT porque vuelvo a repetir y habla de los buenos modales que han inculcado y han sostenido en tantísimos años nos han facilitado cantidad de datos para que esta transición sea mucho más fácil. No me siento deshonrado si no tengo que ver a Marcelo en los próximos días que viene de sensaciones y de quiebres emocionales muy fuertes. Dejémoslo un ratito en paz, tranquilo, y ya algún día se dará el encuentro"

-“Sin dudas que lo dije hace tiempo atrás: River es el Bayern de Sudamérica. Tiene principios, modales, metodología, que se asemejan muchísimo de una historia que exige no sólo ganar partidos sino títulos y dentro de esos principios está la presión, el sentido, el pase, cuando fui jugador de fútbol entendí que como defensor anticipar estaba bien pero no alcanzaba para el paladar de River, que el anticipo tenía que ser también un pase. En otros equipos anticipar y tirarla donde sea puede alcanzar, acá en River no. El sentido del pase lo voy a buscar desde el primer día. Esta historia te exige ganar pero hay una forma que respetar. Y la vamos a intentar respetar", remarcó

"¡Bienvenido a casa! Martín Demichelis firmó su contrato acompañado por el Presidente, Jorge Brito, y el Vicepresidente, MatiasPatanian, y se convirtió en el nuevo entrenador de River Plate", expresaron desde el club de Núñez a través de Twitter. Su vínculo será hasta diciembre de 2025, el final del mandato de Brito.

En cuanto a su cuerpo técnico, sus asistentes serán Javier Pinoala, que viene de anunciar su retiro del profesionalismo, y Germán Lux, el ex arquero que anunció su retiro del fútbol hace un año y ahora vuelve al club que lo vio nacer para ser uno de los colaboradores de Micho.

En tanto, el entrenador de arqueros será Alejandro Sacoone y los preparadores físicos serán Flavio Pérez y Diego Riberi.

El resto de los integrantes son Dr: Pedro Hansig y Federico Brandt; Neurociencia: Mariela Arangio; Videoanalista: Matías Careggio; Nutricionista: Marcelo Pudelka; Psicólogo: Pablo Nigro; Utileros: Manuel Tula, Carlos Guillén y Gabriel Fabre.