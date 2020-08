River Plate, que encaró una ambiciosa renovación del estadio Monumental, podría jugar algunos partidos de los torneos locales en su predio de Ezeiza, ante la posibilidad de que se extienda la prohibición del ingreso de público por la pandemia de coronavirus.



La idea de trasladar hasta fin de año la localía al River Camp viene dando vueltas en la cabeza de los dirigentes desde hace unos días, a tal punto que el club ya está trabajando en la adecuación de las canchas para convertirlas en escenario de partidos oficiales.



Sin embargo, no podrán jugarse encuentros nocturnos y tampoco aquellos bajo la órbita de la Conmebol, que exige una serie de normas tecnológicas que el River Camp no cumple.



"La verdad es que el costo de abrir el Monumental para jugar sin gente es altísimo y si podemos resolverlo en Ezeiza al estilo de lo que se hace en la MLS de Estados Unidos, con buena venta de publicidad e interacción con hinchas para potenciar redes sociales, podría funcionar como alternativa", dijo un dirigente a la agencia Télam.



"Pero siempre con luz natural, ya que la luz artificial no está lista para partidos nocturnos y televisados al Exterior", aclaró.



Lo que sí adelantaron es que los juegos de la Libertadores serán en el Monumental por cuestiones técnicas que ya pidió la Conmebol, a la que le consultaron la posibilidad de que el River Camp pueda ser también escenario de choques internacionales.



"La Conmebol nos exige una capacidad lumínica que tiene el Monumental y no Ezeiza", agregó la misma fuente.



Lo cierto es que mientras se espera la fecha de regreso a los entrenamientos y se trabaja en el predio para poner la logística de los protocolos sanitarios, también se avanza con la cuestión edilicia para poder jugar de local en su predio tal como hizo Real Madrid o como hace la MLS en el Disney Center.

Paralelamente, el club anunció hoy un ambicioso trabajo sobre el césped del Monumental y adelantó que será "el mejor del país".



"River comienza una obra sin precedentes en el fútbol argentino: cambiará todo el suelo del campo de juego para convertirlo en un sistema híbrido de última generación que terminará con muchos de los problemas que tienen los campos de juego en el país", expresó la institución a través de un comunicado.



"La combinación de un nuevo césped reforzado y un mecanismo de aireación de canchas pondrá al nuevo campo de juego del Monumental a la altura de los mejores estadios del mundo. Gracias a este nuevo sistema -similar al implementado en los estadios de Barcelona, Real Madrid y Manchester United, entre muchos otros- el césped del nuevo campo será sostenible durante todo el año".



"Se eliminará la pista de atletismo y se construirá un nuevo túnel único por donde saldrán al campo de juego tanto el equipo local como el visitante. Estas transformaciones permitirán en el futuro avanzar con tribunas más cercanas al campo de juego. La obra se enmarca en el plan anual previsto de refacciones y estará finalizada a comienzos del año próximo", concluyó.