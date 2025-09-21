River Plate sufrió una dura derrota como visitante ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la noche de este sábado, en un partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, disputado en el estadio Monumental José Fierro, mostró a un Decano sólido y certero frente a un Millonario que no pudo desplegar su habitual nivel de juego, y que con este resultado ve complicarse sus aspiraciones en el torneo local y el panorama continental.

Desde el pitazo inicial, Atlético Tucumán salió decidido a imponer su condición de local y así fue. El Decano marcó el ritmo del partido e hizo sentir la presión en el sector defensivo de River, que mostró varios errores durante el desarrollo del encuentro.

La primera diferencia en el marcador llegó a través de Clever Ferreira, quien aprovechó una pelota parada luego de una mala salida del arquero de River, Jeremías Ledesma. Este gol tempranero fue un golpe duro para el visitante, que no logró reaccionar durante gran parte del primer tiempo.

La segunda conquista de los tucumanos llegó en la segunda mitad, con algo más de juego colectivo y agresividad en ataque. Leandro Díaz fue el encargado de convertir desde el punto penal tras una falta cometida por Sebastián Boselli dentro del área. La eficacia de Atlético Tucumán frente al arco y las fallas defensivas de River marcaron la pauta de la noche, dejando en evidencia que el Millonario tuvo una de sus peores presentaciones del semestre.

Este resultado produjo un impacto inmediato en la tabla de posiciones. River perdió la cima de la Zona B del Torneo Clausura, que fue rápidamente ocupada por Riestra, único líder tras esta jornada. Además, los dirigidos por Marcelo Gallardo corren el riesgo de ser alcanzados por Boca Juniors y Rosario Central en la tabla anual, lo cual complica sus posibilidades de asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Ahora, River deberá dejar atrás este traspié y cambiar el foco rápidamente. El próximo compromiso será decisivo: el miércoles, desde las 21:30, visitará a Palmeiras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la ida, el equipo brasileño ganó 2-1, por lo que el Millonario está obligado a ganar para seguir con vida en el torneo más importante de América.