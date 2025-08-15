Libertad de Paraguay y River Plate empataron 0-0 este jueves en el Estadio La Huerta de Asunción, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Fue un encuentro intenso, en el que Libertad dominó buena parte del primer tiempo y generó las oportunidades más claras, aunque sin poder convertir.

El Millonario mejoró considerablemente en la segunda mitad tras los cambios realizados por Marcelo Gallardo, que metió a Juan Fernando Quintero, Nacho Fernández y Sebastián Driussi para darle más movilidad y ataque al equipo visitante. Sin embargo, ni siquiera la presión final del Millonario pudo romper la igualdad en el marcador.

El local, Libertad, aprovechó su dominio territorial durante la primera parte y tuvo un remate potente de Hugo Fernández que fue bien atajado por el arquero Franco Armani, junto con otras situaciones de peligro como un cabezazo que controló sin problemas. River, en tanto, tuvo pocas chances claras en el primer tiempo, con un remate desviado de Miguel Borja y disparos desde afuera del área sin gran precisión.

En el complemento, tras los ingresos de sus suplentes, River ganó protagonismo, generó varias ocasiones y estuvo cerca del gol, incluso con un centro atrás de Montiel que terminó en la última jugada del partido con una gran atajada del arquero Silva de Libertad.

El árbitro adicionó seis minutos en el segundo tiempo y en ese tramo final el encuentro fue una búsqueda intensa de River para poder desnivelar. Juanfer Quintero tuvo un tiro libre al primer palo que Silva rechazó con seguridad, mientras que Nacho Fernández también probó con un remate desde afuera del área que fue desviado al córner por el arquero rival.

Este empate sin goles deja todo abierto para la revancha que se disputará el próximo jueves en el Estadio Monumental de Buenos Aires a las 21:30 horas (hora argentina). El ganador de esta serie avanzará para enfrentar en cuartos de final al vencedor entre Universitario de Perú y Palmeiras, que goleó 4-0 en la ida en territorio peruano.

Previo a la revancha copera, River tendrá un compromiso por el torneo local, enfrentando a Godoy Cruz como local este domingo a las 18:30.

SÍNTESIS

Libertad 0: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Iván Franco, Hugo Fernández; y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River 0: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: La Huerta de Asunción