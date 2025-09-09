(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este pasado lunes, la señal televisiva ESPN dio una información acerca de la renovación de Ian Subiabre con River Plate. En tanto, el jugador ofensivo sueña con una nueva Copa del Mundo y con tener más minutos en el equipo de Marcelo Gallardo.

El periodista Nicolás Distasio dio la información en la que nombran al comodorense, que viene de jugar ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, en la cancha de River por octavos de final, y es suplente en el equipo de Marcelo Gallardo en la Liga Profesional.

Subiabre viene siendo citado, además, por el entrenador del seleccionado juvenil Sub-20, Diego Placente, de cara al objetivo que tiene el equipo nacional: la Copa del Mundo de Chile 2025, que se jugará del 27 de septiembre al 20 de octubre.

El comodorense se encuentra entrenando a la par de sus compañeros en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, con la mira puesta en disputar una nueva cita mundialista, como ya lo hizo en 2023 en Indonesia por la Sub-17.

En cuanto a lo deportivo para el jugador nacido en Comodoro Rivadavia, serán semanas de definición, ya que busca su lugar en el plantel de la Argentina que disputará el torneo en el grupo D, donde enfrentará a Italia, Australia y Cuba.