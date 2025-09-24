Este miércoles, desde las 21.30 horas, River Plate visitará a Palmeiras en el estadio Allianz Parque con la difícil misión de revertir la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras la derrota por 2 a 1 en el partido de ida disputado en el Monumental, el Millonario necesita un triunfo para meterse entre los cuatro mejores del torneo continental. El árbitro principal será el uruguayo Andrés Matonte, acompañado por sus asistentes Nicolás Tarán y Andrés Nievas. En el VAR estarán Christian Ferreyra y Víctor Carrillo.

RIVER VA POR LA ÉPICA PARA CLASIFICAR A LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES

En el encuentro de ida, Palmeiras mostró una gran superioridad en el primer tiempo con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que River descontó a través de Lucas Martínez Quarta en el segundo tiempo, quien le dio vida al equipo argentino. Para el duelo de esta noche, Marcelo Gallardo analiza cambiar el esquema táctico, descartando la línea de cinco defensores y apostando por un sistema 4-5-1 para fortificar el mediocampo y buscar mayor control del balón.

Pese a la derrota reciente en el Torneo Clausura frente a Atlético Tucumán con un equipo alternativo, River llega con buenas noticias para el partido decisivo. Lautaro Rivero, quien sufrió una sobrecarga en el gemelo, estaría disponible para ser titular si su condición física lo permite, formando dupla defensiva con Martínez Quarta.

Además, regresa Giuliano Galoppo tras cumplir suspensión, y probablemente integre el mediocampo junto a Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero. En ataque, Facundo Colidio corre con chances menores para estar desde el inicio, acompañando a Maximiliano Salas.

Por el lado de Palmeiras, el entrenador Abel Ferreira tiene en mente repetir el once que jugó la ida, después de dar descanso a algunas figuras en la goleada 4-1 frente a Fortaleza, por la Serie A brasileña, donde el “Verdão” marcha tercero a dos puntos del líder Flamengo.

Sin embargo, persiste la preocupación por Khellven, refuerzo reciente que sufrió un fuerte traumatismo en uno de sus pies en el partido de ida y está en duda para esta revancha. De no estar disponible, el principal candidato a suplantarlo es Agustín Giay, defensor argentino que podría reaparecer en la alineación titular.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Liga de Quito y Sao Paulo, encuentro que está momentáneamente favorable para los ecuatorianos con su ventaja 2-0 en la serie.

PROBABLES FORMACIONES

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Andreas Pereira; Vitor Roque, Felipe Anderson y José López. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 21.30

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

AVAR: Víctor Carrillo (Perú)

Estadio: Allianz Parque.

TV: Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+