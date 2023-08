(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Este viernes, Juan Román Riquelme decidió romper el silencio y paralizó al mundo Boca.

En esta oportunidad, el vicepresidente no esquivó ningún tema y fue a fondo, dejando contundentes frases sobre las elecciones y investigaciones de la justicia.

En diciembre próximo se cumplirán cuatro años del mandato de Jorge Ameal y Riquelme. Por eso, como marca el estatuto del club, en la primera quincena de dicho mes se debe llamar a elecciones para renovar todas las autoridades y palpitando los comicios el máximo ídolo del club cargó duro contra la oposición y dejó una frase picante.

“Si la gente que estaba quiere al club, tendría que disfrutar y venir a la cancha. Pero no son hinchas de este club. Quieren usarlo para otra cosa”, dijo sobre las elecciones y planteó que “no haya” votación a fin de año deslizando que debería presentarse una lista única.

Lejos de entrar en polémicas, el vicepresidente se mostró conciliador y esquivó completamente las complicaciones. “Espero que esté bien”, soltó con su risa característica. Y agregó: “Todos los jugadores que pasaron por nuestro club siempre deseo que se encuentren bien”.

El allanamiento de la fiscal Ramírez

El procedimiento había sido ordenado por la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa que investiga una presunta falsificación de entradas.

“Mi sensación es que la gente tiene claro lo que pasa. Todos los bosteros sabemos que esta señora (por la fiscal Celsa Ramírez) tiene un problema con los hinchas de Boca. Contra Platense fueron con armas largas, mandó a declarar a mi hijo en la pandemia, no sé si tiene un problema contra los Riquelme, ahora mandó a allanar la casa de mi hermano (Cristian)”, dijo el ídolo “xeneize”.

Con respecto a ese allanamiento en la vivienda de su hermano, Riquelme pidió que “esta señora (por la fiscal Ramírez) devuelva la computadora que se llevaron porque es la que usa mi sobrina, de 3 años. Si ella tiene hijos, que la devuelva, la nena pobrecita ahora no tiene con qué jugar”, sostuvo Román en una entrevista con TyC Sports.

En ese sentido, y apuntando a las elecciones, consideró que "las cosas hablan por sí solas, será un año divertido y me van a ensuciar por todos lados, pero el tiempo pone las cosas en su lugar".

Además, Riquelme redobló la apuesta al sostener que "gracias a Dios no soy borracho, ni drogadicto ni timbero y no me pueden acusar de nada. Tengo dos vicios muy grandes: tomar mate y comer asado", y reprochó que "jugaron fuerte, mandaron a declarar a mi hijo, allanaron a mi hermano...".

Por último, cuando le preguntaron sin en diciembre será candidato a presidente, dejó una frase muy picante que sacude al mundo Boca y dará que hablar por varios días.

"Yo creo que lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones", disparó Riquelme ante la sorpresa de sus entrevistadores, y luego dio sus argumentos.