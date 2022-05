“Para nosotros siempre es importante llegar a una final. Yo no soy un loco. Cuando el equipo no juega bien no tengo problema en reconocerlo, pero cuando el equipo juega bien no noto la misma euforia que cuando juega mal”, disparó.

En ese sentido, aseguró: "Sabemos que todos los logros de Boca tenemos que hacerlos chiquitos y todos los problemas tenemos que hacerlos grandes. Estamos muy contentos de ser finalistas y sabemos que el día domingo vamos a tener un partido muy duro porque Tigre juega bien".