(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Deportivo Riestra hizo historia al imponerse por 2-1 sobre River Plate en el primer partido que disputó en el Estadio Monumental, en una jornada que quedará grabada en la memoria de sus hinchas y marcará un antes y un después para el club.

El elenco dirigido por Marcelo Gallardo, que llega golpeado tras su eliminación en la Copa Libertadores, volvió a mostrar una versión deslucida y lejos de lo esperado por su hinchada, que al final del encuentro expresó su descontento con silbidos y reproches.

Desde el pitazo inicial, River tuvo serias dificultades para penetrar el compacto bloque defensivo de Deportivo Riestra. La visita supo aguantar y apelar a la eficacia en las pocas oportunidades que tuvo. En una acción clave, a partir de un tiro de esquina, Antony Alonso apareció en el área para conectar un cabezazo que abrió el marcador, poniendo en ventaja al “Malevo”.

La reacción del “Millonario” no tardó en llegar y, tan solo un par de minutos después, Giuliano Galoppo logró igualar el partido con un buen remate, lo que parecía darle aire a los locales para ir en busca del triunfo. Sin embargo, esta paridad en el trámite fue solo pasajera.

Ya en el segundo tiempo, la visita volvió a sorprender y sacar ventaja gracias a un error en la última línea de River. Pedro Ramírez aprovechó la desconcentración del equipo de Gallardo y definió con calidad para poner el 2-1, un golpe que el conjunto porteño no pudo revertir a lo largo de los minutos restantes.

La presión del Monumental crecía con el correr del reloj, pero el Millonario no logró encontrar el fútbol ni la claridad para dominar el partido ni generar situaciones claras de gol. El nerviosismo fue notorio y se trasladó también a las acciones disciplinarias: en los minutos finales, Maximiliano Salas fue expulsado por protestar de forma vehemente contra el árbitro asistente, complicando aún más la situación del local.

Con esta victoria, Deportivo Riestra se afirmó en la cima de la zona B, sumando 22 puntos, y acortó distancias en la tabla anual, quedando con 46 unidades, muy cerca de Boca Juniors y Argentinos Juniors, ambos con 47 puntos. Por su parte, River quedó en segundo lugar en ambas tablas, acumulando 49 puntos, pero sin poder superar a Rosario Central, líder con 50 en el torneo acumulado.

El próximo desafío para River será clave en su temporada: enfrentará a Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves 2 de octubre a partir de las 18:00 en Rosario, un partido que podría marcar el rumbo del equipo en una competición donde aún guarda expectativas. Mientras tanto, Deportivo Riestra buscará seguir extendiendo su buen momento cuando reciba a Vélez Sarsfield en el Estadio Guillermo Laza, con la intención de seguir sumando y soñando en grande.