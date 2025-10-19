Ricardo Sastre fue uno de los miembros y protagonistas del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn, en la ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, donde el mismo se suspendió cuando ganaba el local por 1-0.

“A nosotros no nos causa gracia hacer tres mil kilómetros y tener que suspender un partido. La terna arbitral nos acaba de comunicar a los presidentes de los clubes que el partido está suspendido porque sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario”, explicó Sastre a TyC Sports.

La medida fue adoptada luego de que Lucas Comesaña denunciara que personas ajenas al cuerpo arbitral ingresaron al vestuario y profirieron amenazas.

“No es común que en un estadio entren al vestuario del árbitro y lo terminen amenazando. Eso excede todos los límites”, sentenció.

Sastre aclaró que desde Deportivo Madryn tenían la intención de continuar el encuentro, pero que “si no están dadas las garantías de seguridad, no podemos poner en riesgo la integridad física de los árbitros”.

“Tenemos vuelo esta noche y nos volvemos a Madryn. Después será el Tribunal de Disciplina quien determine cómo sigue esto”, aseguró.

El plantel patagónico, que viajó más de 2.500 kilómetros para disputar este compromiso, regresa a casa con el partido inconcluso y a la espera de una decisión oficial de AFA.