(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Deportivo Madryn alcanzó la final del Federal “A” dos fechas antes del final y buscará un lugar en la Primera Nacional. Este sábado el equipo chubutense recibirá a Cipolletti en el Estadio “Abel Saste”. En la previa el DT Ricardo Pancaldo, valoró el esfuerzo realizado por los miembros del club y se refirió a la falta de reconocimiento para el trabajo hecho en el interior.

“Nosotros llevamos recorridos 35 mil kilómetros y eso es un plus muy importante a sumar en la planificación y los resultados”, explicó Pancaldo en exclusiva con Doble Amarilla.

El equipo de la ciudad de Madryn recorre miles de kilómetros para disputar el Torneo Federal “A”, “eso es un plus muy importante porque se clasificó dos fechas antes, entonces no es un tema menor y la verdad que no creo que haya más motivación que jugar una final”, resaltó.

Pensando en la final obtenida, Pancaldo planifica lo que se viene junto al plantel, “ahora lo que hacemos es tratar de recuperar jugadores que venían cargados y limpiar los que llegan con amarillas y planificar estas dos semanas para jugar una final de una manera muy responsable, pensando en la logística pero esperando saber el rival y donde vamos a jugar. Clasificar antes te permite diagramar y planificar todo esto para achicar los márgenes de error”.

Consultado por la dificultad del Torneo Federal “A”, responde, “con respecto a los dos federales sí, porque en la Primera Nacional hay muchos del interior pero con distancias más cercanas salvo Gimnasia de Jujuy y Brown de Madryn, pero además tenés muchos de Buenos Aires que casi no recorren distancia”

Poniendo en valor, el esfuerzo de recorrer kilómetros para jugar un torneo y el acompañamiento recibido, “en el Federal A es distinto porque hay equipos de distintas provincias y todas lejanas y en la Patagonia obviamente por el lugar geográfico es el más alejado de todo, hay un mérito muy grande de todos, por supuesto el más importante es siempre de los jugadores pero acá hay un club y una dirigencia que acompaña mucho porque la logística juega un papel muy importante en este torneo”, sentenció.

Tras haber disputado las finales anteriores y con la experiencia vivida teniendo que atravesar las distancias para jugar, para esta nueva temporada se planificó pensando en un plantel competitivo y largo.

“Cuando nos juntamos con la dirigencia después de haber jugado las dos finales del torneo anterior nos pusimos a planificar buscando un avance e hicimos incorporaciones en las cuales jerarquizaron el plantel e hicimos un plantel amplio, sabiendo el tema distancia y pandemia, donde se podían contagiar jugadores por el tema de la movilidad también. Apostamos a un plantel no sólo competitivo sino largo y eso favoreció mucho en cuanto al recambio con respecto a otros equipos en partidos decisivos” resaltó el DT de Deportivo Madryn

A su vez, valoró a la institución deportiva, “hace muchos años que dirijo en la categoría y me ha tocado también el Nacional B y vi pocas instituciones que estén tan preparadas para dar el salto como Deportivo Madryn y por como se viene preparando hace años, jugando finales de nuevo y por el tema cumplimento para con los jugadores y el lugar para entrenar. Primero pasar por hacer base en la categoría y se fue preparando para pegar el salto, nos falta terminar de concretar los resultados deportivos y a eso apostamos”.

Por último, se refirió al poco reconocimiento para el trabajo hecho en el interior, “yo soy de Santa Fe capital y la mayoría de la gente del fútbol lo es pero este país no es federal, es unitario y en todos los aspectos, no sólo en lo deportivo.