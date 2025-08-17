(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Después de casi dos décadas de una historia llena de amor, desafíos y crecimiento compartido, la relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis llegó a un punto de quiebre irreparable.

Lo que para muchos parecía una pareja sólida y consolidada, con una familia formada por tres hijos y 17 años de vida en común, terminó abruptamente en medio de un clima de rumores, acusaciones y heridas emocionales profundas que desembocaron en un proceso de divorcio.

La noticia de la separación tomó por sorpresa a muchos, pero detrás del anuncio oficial se ocultaban meses de especulaciones alimentadas por fuentes cercanas y el entorno mediático. Una de las primeras versiones que empezó a rondar fue la confirmación pública del periodista Pepe Ochoa, quien reveló una relación extramatrimonial que habría tenido Demichelis. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ

