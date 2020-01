Luego de que el municipio de Sierra Grande decidiera expulsar de por vida a los jugadores de rugby chubutenses de Madryn, Gaiman y Trelew, que protagonizaron una violenta pelea en la final de los 20 años del Seven de Playas Doradas, el ex jugador, que cumple funciones en el Puerto Madryn Rugby Club, Nicolas Wargon habló con A Tiempo en Verano (Cadena Tiempo), e indicó: “Nos cayó muy mal la noticia y mañana tenemos una reunión de comisión por este tema, el capitán del plantel superior está muy enojado, y además nos molestó el apodo que utilizaron, Lobos Seven”.

El ex jugador señaló que el conjunto que protagonizó la disputa no contaba con el aval del club y que el grupo era comandado por un ex jugador que había sido desafectado de la institución tiempo atrás.