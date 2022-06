(Pasta de Campeón /ADNSUR) - A los 15 años, Renzo Balochi sobresalió en una prueba de San Lorenzo en Sarmiento, pero no pudo viajar a Buenos Aires por razones familiares. Luego dejó el fútbol, y en febrero decidió volver al Deportivo Sarmiento para entrenar. Con dos partidos en Reserva, el cuerpo técnico lo subió a Primera donde convirtió tres goles en tres partidos ingresando desde el banco de suplentes.

La chance de San Lorenzo resurgió, lo llamaron y viajó el domingo pasado a Capital Federal por lo que mañana completará una semana entrenando en la Quinta División a prueba. “El domingo pasado llegó a Capital Federal, llamaron del cuerpo técnico de San Lorenzo para que venga a probarme. En el 2015 fueron a Sarmiento y ahí me vieron, en aquel momento no pude venir por razones familiares y recién ahora se está dando. Fueron varios días de pruebas, entrenando con la Quinta, re bien el trato con ellos. Me incluyeron enseguida y por ahora estamos haciendo todo fútbol. Tuvimos una parte de musculación, pero es todo trabajo con pelota. Me sentí cómodo”, le contó Balochi a Pasta de Campeón desde Buenos Aires.