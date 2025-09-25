Renunció el Tribunal de Disciplina de la Liga de Fútbol de Comodoro
La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia atraviesa una fuerte crisis institucional tras la renuncia masiva de los integrantes del Tribunal de Disciplina, quienes presentaron su dimisión de manera “inmediata e indeclinable” luego de los dichos del presidente de la Liga, Héctor Millar.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En una dura nota presentada este miércoles, el cuerpo encabezado por Alberto Gustavo Zanca cuestionó públicamente las declaraciones de Millar, quien había solicitado la renuncia de todos los miembros del Tribunal al considerar que “no están haciendo bien su trabajo”.
Los integrantes señalaron que se sintieron “denigrados e injuriados en su buena fe, imparcialidad y decoro”, luego de que el presidente hiciera declaraciones en el programa Fair Play de la 100.1 solicitando la salida del Tribunal y promoviendo la conformación de uno nuevo.
En el escrito, recordaron que según el estatuto de la Liga, el Tribunal de Disciplina es un órgano independiente, imparcial y autárquico, elegido por la Asamblea y no dependiente del Comité Ejecutivo. Además, rechazaron las críticas de Millar sobre el uso de tecnología y los informes arbitrales, asegurando que sus resoluciones están registradas y disponibles en el Libro de Actas.
UNA RENUNCIA EN BLOQUE
La dimisión alcanza al presidente del Tribunal, Alberto Gustavo Zanca, a los vocales titulares Efraín Carrizo, Raúl Caballero, Ricardo Armas, Vilma Carrizo, Hugo Nievas y Verónica Ojeda, así como a los vocales suplentes Jorge Alzaga y José Quinteros.
Con esta renuncia en bloque, la Liga de Fútbol de Comodoro deberá resolver cómo se reorganizará el Tribunal en medio de un momento de tensión institucional y deportiva, luego de que la propia Liga suspendiera toda la actividad del fin de semana por hechos de violencia en divisiones formativas.