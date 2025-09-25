(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En una dura nota presentada este miércoles, el cuerpo encabezado por Alberto Gustavo Zanca cuestionó públicamente las declaraciones de Millar, quien había solicitado la renuncia de todos los miembros del Tribunal al considerar que “no están haciendo bien su trabajo”.

Los integrantes señalaron que se sintieron “ denigrados e injuriados en su buena fe, imparcialidad y decoro ”, luego de que el presidente hiciera declaraciones en el programa Fair Play de la 100.1 solicitando la salida del Tribunal y promoviendo la conformación de uno nuevo.

En el escrito, recordaron que según el estatuto de la Liga, el Tribunal de Disciplina es un órgano independiente, imparcial y autárquico, elegido por la Asamblea y no dependiente del Comité Ejecutivo. Además, rechazaron las críticas de Millar sobre el uso de tecnología y los informes arbitrales, asegurando que sus resoluciones están registradas y disponibles en el Libro de Actas.

Coyhaique o Comodoro: el dólar redefine quién se beneficia en el flujo turístico y comercial en la Patagonia

UNA RENUNCIA EN BLOQUE

La dimisión alcanza al presidente del Tribunal, Alberto Gustavo Zanca , a los vocales titulares Efraín Carrizo, Raúl Caballero, Ricardo Armas, Vilma Carrizo, Hugo Nievas y Verónica Ojeda , así como a los vocales suplentes Jorge Alzaga y José Quinteros .

Se filtró el polémico pedido de Milei que enojó a Lionel Messi: “La familia está muy caliente”

Con esta renuncia en bloque, la Liga de Fútbol de Comodoro deberá resolver cómo se reorganizará el Tribunal en medio de un momento de tensión institucional y deportiva, luego de que la propia Liga suspendiera toda la actividad del fin de semana por hechos de violencia en divisiones formativas.