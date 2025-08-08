Luego de largas horas de viaje y combinaciones, arribó al aeropuerto Enrique Mosconi la delegación de la Asociación Austral de Taekwondo que dirige el maestro Sergio Oyarzo luego de la gran participación en el Mundial de Barcelona, España.

"Este viaje fue muy especial porque llevamos a 7 competidores que dejaron todo en el tatami, y a 1 competidor en Taekwon-Do Adaptado que brilló con luz propia. Además, tuve el honor de participar como oficial y árbitro internacional, convirtiéndome en el primer árbitro de Comodoro Rivadavia en un Campeonato Mundial", aseguró Oyarzo al reencontrarse con su familia en el aeropuerto.

La delegación comodorense que representó a la Argentina regresó con 7 medallas, y el profesor acotó: “Este viaje fue más que un campeonato: fue esfuerzo, unión, superación y también un momento muy personal al reencontrarme con mi hermano en Barcelona y compartir con mi sobrina Luna y mi cuñada Deby. Gracias a cada alumno, familia, amigo y colaborador que hizo posible que vivamos este sueño”, explicó Oyarzo.

Entre los logros obtenidos se destacan: Facundo Ferrari, en adaptado, quien se consagró campeón mundial por triplicado, al ganar las modalidades de Formas, Habilidades Mixtas y Formas por equipo (con la Selección Argentina).

También se coronaron campeones mundiales Benjamín Flores (Combate hasta 45 kg pre Juvenil) y Hugo Reinoso (Combate hasta 64 kg seniors).

Además, lograron subir al tercer escalón del podio, Ivanna Ferrari (formas de 1er Dan Pre Juvenil) y Leandro Esperón (Combate hasta 70 kg Seniors).

También formaron parte de la delegación y compitieron en el certamen: Emilio Barrientos (adultos I Dan), Daniel Belsito (combate Senior hasta 76 kg) y Dylan Oyarzo (combate Juveniles +70 kg).