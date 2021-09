“El aforo será del 50 por ciento, no nos da para más”, dijo el jefe de Gabinete Juan Manzur. Además se explicó que las personas que asistan deberán tramitar un permiso de eventos masivos y demostrar que al menos recibieron una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Lo que necesitarán los hinchas para ir a la cancha:

1) Deberán tramitar un permiso de eventos masivos e indicar que recibieron al menos una dosis de la vacuna. El sistema comprueba que la persona efectivamente haya sido inoculada.

2) Las personas que se vacunaron en el exterior pueden ir a la cancha.

3) Los menores de 18 años no deberán tramitar el permiso.

“Con el esfuerzo de todos y todas y la vacunación masiva, comenzamos a reencontrarnos con lo que más nos gusta. A partir de octubre, volvemos a la cancha a ver a nuestros equipos. Y pronto vamos a poder ir a recitales masivos o espectáculos públicos. Sin embargo, no tenemos que darle ninguna oportunidad al coronavirus. Por eso, para poder ingresar al evento, vas a tener que presentar tu DNI. Y si sos mayor de 18 años, un certificado que podés completar en esta página y llevar en tu celular”, dice la página web del Gobierno donde se gestiona el permiso para ir a los estadios.

El viernes habrá once partidos once partidos de la Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B y Primera D. Aunque el anuncio se realizó la semana pasada todavía no se conocen oficialmente los detalles de cómo se implementará el ansiado retorno de los hinchas con un 50% de aforo.