Luego de la derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, el ánimo de los hinchas de Boca es una mezcla de bronca y tristeza. Esto se transmite a través de las redes sociales y se espera por conocer el termómetro de los fanáticos en la Bombonera. En este contexto, Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava, lanzó una durísima crítica para los hinchas que sorprendió a todos y generó una enorme controversia.

Uno de los máximos referentes de la hinchada de Boca estuvo como invitado en el programa de Flavio Azzaro y lanzó esta frase lapidaria. A lo largo de las seis horas que duró el programa, el líder de la 12 apuntó a los cambios de época y criticó a los hinchas de Boca. “No cantan, no es que no nos siguen, no cantan”, afirmó con contundencia y bronca.

Las declaraciones de Facundo Colidio que hicieron explotar de bronca a los hinchas de Boca

Este corte se viralizó en las redes sociales y las caragadas fueron muchas. En esta línea, agregó reiterando el cambio de tiempos entre los fanáticos: “La gente canta cuando cantas ‘El que no salta es una gallina’, esto, lo otro, después la gente no canta. No es la misma gente de antes, la que golpea los cosos, no es más lo mismo”.

Al mismo tiempo, lanzó una dura acusación: “Son anti hinchada de Boca, son hinchas de los jugadores. Antes no era así”.

Rafa Di Zeo contó por qué la 12 no fue antes a Río de Janeiro

Lo vivido por los hinchas de Boca en Río de Janeiro fue escandaloso. Lo que tenía que ser una fiesta en la previa de la final se transformó en un momento de tensión por las constantes emboscadas de la barra brava de Fluminense contra hinchas comúnes.

La burla de los hinchas de Independiente en Río de Janeiro que indignó a los de Boca

Ante esta situación, las críticas cayeron sobre la 12 y Di Zeo explicó la situación. “Dijeron que nosotros dejamos que les peguen y no, nosotros no estamos en el lugar que están ellos”, afirmó. Y agregó: “Yo no me la rasco, tengo familia, hijos, vos te pensas que me la rasco. La gente está creída eso por todas las boludeces que hablan”.

Además, fue duro en su postura: “Nosotros manejamos la hinchada de Boca, no la vida de la gente. La lógica indicaba que, en Río, ir dos días antes es para quilombo. Nosotros terminábamos en cana y podíamos estar seis meses porque juegan con nosotros”.

En sintonía con este cambio de época de los hinchas, Rafa Di Zeo mostró las diferencias y se lo notó con bronca en su relato. Por eso, Andrés Ducatenzeiler fue directo sobre su continuidad al frente de “la hinchada de Boca”. “Te cansas de estar poniendo todos los días la cabeza. Me da bronca, porque lamentablemente hablan los que no tienen la menor idea de lo que es. Siempre que estuve yo cuando hubo problemas estuve adelante y defendí a la gente”, respondió Di Zeo.