(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La 24.ª fecha del Torneo Apertura de la Categoría "B" puede marcar un hecho histórico para el Club Atlético Rada Tilly. Este sábado, desde las 15.00 en la Villa Balnearia, el "Aurinegro" recibirá a Talleres Juniors con la gran chance de consagrarse campeón y asegurar el ascenso a Primera .

El equipo costero lidera el certamen con tres jornadas por disputar y depende de sí mismo. Si logra quedarse con los tres puntos, será inalcanzable para sus escoltas Ferro y Caleta Córdova, ya que ambos deberán cumplir con fecha libre en las últimas jornadas.

De esta manera, Rada Tilly se quedaría con el primer título del año y el regreso a la máxima categoría del fútbol comodorense.

Mientras tanto, en la Categoría "A", la acción se disputará el domingo. La C.A.I., ya consagrada campeona dos semanas atrás tras 17 temporadas de espera, celebrará oficialmente su título en el Estadio Municipal. El duelo pendiente entre Florentino Ameghino y Huracán se jugará en la cancha de Ferro, con horario a confirmar.

Programación

Sábado – Categoría "B" (24.ª fecha, 15:00)