Rada Tilly más líder que nunca: aplastó a Ferro, mantuvo el invicto y se encamina al título

Este sábado, por la 21° fecha de la Primera B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, se vivió un encuentro crucial por el ascenso en la Nueva Salitrera de Kilómetro 5. Ferrocarril del Estado recibió a Rada Tilly en un duelo que prometía emociones y no defraudó. Con el arbitraje de Diego Bayón, el partido finalizó 4-1 a favor de la visita, consolidando al Aurinegro como el líder indiscutido e invicto del certamen.

El partido comenzó con intensidad y mucho roce. A los 18 minutos, Lucas Bellido tocó con el talón a Luka Markota dentro del área y Bayón sancionó penal para Ferrocarril. Sin embargo, Federico Leguiza, encargado de la ejecución, remató de forma esquinada pero el balón pegó en el travesaño, desperdiciando la oportunidad más clara para abrir el marcador en la primera parte.

El desequilibrio llegó a los 28 minutos. Román Hernández desbordó por la derecha, encaró a tres defensores, ingresó al área y con una punzante asistencia a la medialuna encontró a Jorge Gaitán. El delantero no dudó y definió por encima de Ian Leblic para abrir el marcador.

El partido continuó con mucha fuerza y a los 36 minutos llegó una jugada clave que marcó un antes y un después. Alejo Sierra fue derribado dentro del área por Darío Yañez, quien recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado dejando a Ferrocarril con diez hombres. Sebastián Bonfili asumió la responsabilidad y ejecutó el penal con potencia hacia el palo izquierdo, venciendo a Encinas para establecer el 1-1.

Antes del cierre del primer tiempo, Zacarías Suárez tuvo otra chance clara tras quedar mano a mano; su definición por encima del arquero fue desviada con esfuerzo por Encinas y el balón pegó en el travesaño, manteniendo la paridad en ese segmento.

En el complemento, el dominio fue para el equipo visitante. A los 19 minutos, el recién ingresado Brian Cárdenas habilitó a Zacarías Suárez, quien sorteó al arquero con clase y puso el 2-1.

La ventaja se amplió a los 39, cuando Joaquín Perón, con una corrida eléctrica, prefirió tocar hacia el medio para Alexis Nahuelquir, quien definió con facilidad para el 3-1.

Sobre el final, nuevamente Cárdenas aprovechó los espacios cedidos por la defensa local, superó en velocidad a Damián Sobarzo y ante la débil salida de Encinas sentenció el marcador con un 4-1 contundente para Rada Tilly.

Con esta victoria, Rada Tilly no sólo mantiene el invicto sino que también acaricia el título en la Primera B de la Liga de Comodoro Rivadavia. Ferrocarril del Estado, por su parte, deberá reponerse rápidamente si quiere seguir en la pelea por el ascenso.

Formaciones:

Ferro 1: Ramiro Encinas; Lucas Bellido (A), Darío Yáñez (A), Franco Sobarzo, Luciano Sterkel; Claudio Ojeda (A), Laureano Ovando, Román Hernández, Enzo Cardozo; Jorge Gaitán y Guillermo Villalba. DT: José Alvino.

Rada Tilly 4: Ian Leblic; Enrique Miño, Mateo Sierra, Federico Leguiza, Alejo Sierra; Gonzalo Dachs, Tomás Garay, Zacarías Suárez; Joaquín Perón, Sebastián Bonfili y Luka Markota. DT: Diego Gelinger.

Goles: PT 28' Jorge Gaitán (Ferro) y 37' Sebastián Bonfili -penal- (RT). ST 19' Zacarías Suárez (RT), 39' Alexis Nahuelquir (RT) y 52' Brian Cárdenas (RT).

Incidencias: A los 21' Federico Leguiza (RT) erró un penal. A los 36' expulsado Darío Yañez por doble amarilla.

Árbitro: Diego Bayón.

Asistentes: Gastón Cejas y Sergio Corbalán

Cambios: Ferro: ET 13- Damián Sobarzo por Bellido. ST 23' 16- Marcos Bellido por Hernández y 32' 14-Matías Ceballos por Sterkel y 40' 15- Agustín Herrera por Ovando. Rada Tilly: ST 18' 13-B. Olivera por Mateo Sierra y 18. Brian Cárdenas por Bonfili, 25- 14- Lautaro Nahuelquir por Suárez y 44' 15- Italo Bruni por Perón.

Cancha: La Nueva Salitrera.

OTROS RESULTADOS

FINAL Ferrocarril del Estado 1️⃣🆚4️⃣ Rada Tilly

FINAL Comodoro FC 3️⃣🆚1️⃣ Universitario

⚽Luciano Villarroel, Nicolás Vidal y Braian Andriach (CFC)

Stella Maris 0️⃣🆚6️⃣ Caleta Córdova

San Martín 0️⃣🆚1️⃣ Deportivo Portugués

Talleres Juniors 1️⃣🆚0️⃣ Ciudadela