Rada Tilly logró el ascenso en un partido para el infarto: El “Aurinegro” vuelve a la máxima categoría

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Rada Tilly consiguió un triunfo agónico en el minuto 51 del segundo tiempo con gol de Leguiza y de esta manera logró el Torneo Apertura del fútbol comodorense.

En un partido para el infarto y en el que tuvo como gran figura al arquero de Talleres Ignacio Naduan, el Aurinegro pudo encontrar el gol recien sobre el final del partido y de esta manera coronó un gran semestre que le permite volver a la máxima categoría.

El “Aurinegro” selló el objetivo con la dirección técnica de Diego Gelinger, quien repite la gesta de 2018, cuando condujo al club al primer ascenso de su joven vida institucional. Siete años después, el entrenador vuelve a estar al mando de un equipo que mezcló solidez, juventud y carácter para alcanzar el título.

La historia también tiene otro guiño del destino: Diego Rubilar, aquel delantero que fue figura en 2018, hoy acompaña desde el banco como ayudante de campo, reafirmando el sentido de pertenencia de un grupo que hizo del esfuerzo y la unión sus principales armas.

El recuerdo del ascenso de 2018

En aquel entonces, Rada Tilly derrotó 4-2 a Ciudadela para alcanzar su primer ascenso a la “A”. El equipo también había ganado el Torneo Inicial de la temporada, por lo que su consagración fue doblemente histórica.

Ese día, los goles fueron convertidos por Leandro Velázquez (2), Mauro Salso y Joaquín Perón, mientras que para Ciudadela descontaron Rubén Bazán y Josué Infante.

El plantel que quedó en la memoria de los hinchas estuvo integrado por:

Jeremías Cruz; Raúl Alcalá, Brian Del Río, Pablo Burgos y Leandro Velázquez; Tobías Davis, Gastón Aguilar, Mauro Salso y Joaquín Perón; Nicolás Coll y Diego Rubilar. En el banco estuvieron nombres como Juanma Hernández, Enzo Charette y Jorge Iannolo, entre otros

Un nuevo festejo en 2025

Ahora, en 2025, Rada Tilly vuelve a celebrar un ascenso, nuevamente con Gelinger en el banco y con Rubilar como ayudante de campo, tras derrotar esta tarde a Talleres. La Villa Balnearia festeja otra página gloriosa, que reafirma el crecimiento deportivo e institucional del club en menos de dos décadas de vida.