En una jornada marcada por los fuertes vientos que azotan a Comodoro Rivadavia con ráfagas que superaron los 80 km/h, se disputó la fecha 23° de la Primera B de la Liga de Fútbol local, sin modificaciones en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

NI EL VIENTO PUDO PARAR A RADA TILLY

Rada Tilly logró una importante victoria por 2-1 ante Stella Maris, reafirmando su liderazgo y manteniendo la diferencia de cuatro puntos en la tabla de posiciones.

La tarde no comenzó de la mejor manera para Rada Tilly, ya que a los 9 minutos del primer tiempo Pablo Groppa abrió el marcador para Stella Maris con un golazo que puso en ventaja al conjunto local.

Triple alerta en Chubut por nevadas y vientos fuertes durante este fin de semana

Sin embargo, el Aurinegro reaccionó rápidamente y a los 9 minutos del complemento Tomás Garay igualó el partido con un remate potente. Diez minutos más tarde, Luka Markota marcó el gol que le daría la victoria definitiva a Rada Tilly.

El partido tuvo momentos de mucha intensidad y tensión. A los 22 minutos del segundo tiempo se produjo un encontronazo que terminó con la expulsión de Gonzalo Dachs (Rada Tilly) y Marcos Cocca (Stella Maris). Además, el juego estuvo detenido unos minutos debido a un conflicto que se desató entre ambos bancos de suplentes.

Un gimnasio de Rada Tilly revoluciona la experiencia fitness con más espacio, máquinas nuevas y cuotas más bajas

En los minutos finales, Rada Tilly mantuvo la intensidad y generó varias chances para ampliar la diferencia, aunque no pudo concretarlas. Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Gelinger depende de sí mismo para asegurar el ascenso, restando apenas tres fechas para el cierre del campeonato.

FERRO Y CALETA CÓRDOVA NO SE BAJAN DE LA LUCHA

Por su parte, el escolta Ferrocarril del Estado goleó 4-1 a Deportivo Roca en la Nueva Salitrera de Kilómetro 5. Los goles del albinegro llegaron gracias a Román Hernández (7'), Matías Carrizo (27') y Jorge Gaitán, autor de un doblete (33' y 78'). Para el equipo rival descontó Matías Cuyul a los 83 minutos.

Educación privada en Comodoro: la crisis del sector petrolero impacta a colegios y alumnos

Durante el segundo tiempo fueron expulsados Gonzalo Pérez (Deportivo Roca) y Matías Carrizo (Ferro). De esta forma, Ferro se mantiene a 4 puntos del líder, aunque tendrá fecha libre en la anteúltima jornada.

En el tercer lugar de la tabla, Caleta Córdova sacó un valioso triunfo como visitante ante San Martín, gracias a un solitario gol de Fernando Almada. El Merlucero está a 5 puntos de la cima y tendrá una fecha libre en la última jornada, con 6 puntos en juego por delante.

PORTUGUÉS APLASTÓ A CIUDADELA Y UNIVERSITARIO MARCÓ UN HISTÓRICO RÉCORD

Deportivo Portugués, el cuarto en la clasificación, fue contundente y aplastó 6-0 a Ciudadela en el estadio Inmigrantes Portugueses, reafirmando sus aspiraciones en el cierre del torneo.

La Legislatura aprobó los convenios para que la provincia realice obras en rutas nacionales con fondos propios

Otras victorias destacadas de la fecha fueron las goleadas de Comodoro FC, que superó 5-2 a Oeste Juniors, y Universitario, que dio el golpe de la jornada al vencer 3-1 a Talleres Juniors en Kilómetro 3, logrando su tercer triunfo consecutivo después de muchos años.

La Primera B sigue con intensa competencia en su parte final, con Rada Tilly mostrando firmeza para conservar su lugar en la cima. El viento sopló fuerte en Comodoro, pero también lo hicieron las ganas de los equipos de seguir peleando por sus objetivos.

¿Cómo estará el tiempo este sábado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly?

RESULTADOS FINALES

FINAL: Deportivo Portugués 6-0 Ciudadela

FINAL: Stella Maris 1-2 Rada Tilly

⚽ PT 9' Pablo Groppa (SM). 9' ST Tomás Garay y 19' Luka Markota (RT)

FINAL: Comodoro FC 5-2 Oeste Juniors

⚽Nazareno Campanini x3, Thiago Figueroa y Nicolás Vidal (CFC)

FINAL: San Martín 0-1 Caleta Córdova

⚽Fernando Almada (CC).

FINAL Talleres Juniors 1-3 Universitario

⚽Aaron Duarte, Franco Cayunao y Mateo Mercado

FINAL Ferrocarril del Estado 4-1 Deportivo Roca

⚽7' Román Hernández, 27' Matías Carrizo y 33' Jorge Gaitán (F). ST 33' Jorge Gaitán (F) y 38' Matías Cuyul (DR).

Libre: Nueva Generación