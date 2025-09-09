(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) De cinco partidos programados por la 22.ª fecha del torneo “Por Nosotras” solo se jugaron tres y dos quedaron pendientes porque no hubo comunicación entre los clubes y la Liga de Fútbol.

En kilómetro 8, Rada Tilly superó a Petroquímica B 8-0 y se mantiene cuarto en la tabla de posiciones y con la ilusión intacta de seguir peleando el campeonato que tiene como líder a Ferrocarril del Estado con 58 unidades, y con un pendiente que completará mañana cuando enfrente a Florentino Ameghino desde las 20:00 horas.

El “Aurinegro” construyó su victoria con tres goles de Karina Gutiérrez, dos de Lola Novillo y los restantes de Natalia Stele, Bárbara Galaz y Carolina Zappia.

Con esta victoria, el elenco de Daniel Funes se fue a 42 unidades, detrás de CAI y San Martín (que este fin de semana no jugaron), y con 28 puntos en juego.

En el caso de CAI su juego fue postergado con CFC, pero San Martín fue programado para jugar con Newbery el domingo a las 20:00 en cancha de Saavedra, y la misma tarde les notificaron que no se jugaba. Y el juego de Saavedra con Laprida había sido programado para el domingo a las 18:00, pero sus jugadoras no podían en ese horario y no se disputó. Hubo un intento por correr el partido del “Parque” a las 20:00, pero finalmente no se jugó ninguno de los dos y ahora deberá resolver la Liga de Fútbol porque ambos juegos habían sido programados.

El resto de la fecha tuvo el triunfo de Ferro B sobre Stella Maris 4-2 y la victoria de Petroquímica sobre Palazzo 3-0 en el campo de juego del “Aguiucho”.

PANORAMA

Petroquímica B: 0 / Rada Tilly: 8

Ferro B: 4 / Stella Maris: 2

Palazzo: 0 / Petroquímica: 3

Miércoles

20:00 Ameghino vs Ferro

POSTERGADOS

Saavedra vs Laprida

Newbery vs San Martín

CAI vs Comodoro FC

Caleta Córdova vs Oeste

PRÓXIMA FECHA (23)

Saavedra vs Ferro B

Laprida vs Ameghino

Ferro vs Palazzo

Petroquímica vs Petroquímica B

Rada Tilly vs Caleta Córdova

Oeste vs Jorge Newbery

San Martín vs CAI

Comodoro FC vs Stella Maris