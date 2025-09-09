Rada Tilly goleó en km 8 y mantiene su ilusión en el torneo “Por Nosotras”
El fin de semana solo se jugaron tres partidos correspondientes a la fecha 22. Dos juegos programados fueron suspendidos el mismo domingo por un malentendido y mañana cerrarán Ameghino–Ferro.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) De cinco partidos programados por la 22.ª fecha del torneo “Por Nosotras” solo se jugaron tres y dos quedaron pendientes porque no hubo comunicación entre los clubes y la Liga de Fútbol.
En kilómetro 8, Rada Tilly superó a Petroquímica B 8-0 y se mantiene cuarto en la tabla de posiciones y con la ilusión intacta de seguir peleando el campeonato que tiene como líder a Ferrocarril del Estado con 58 unidades, y con un pendiente que completará mañana cuando enfrente a Florentino Ameghino desde las 20:00 horas.
El “Aurinegro” construyó su victoria con tres goles de Karina Gutiérrez, dos de Lola Novillo y los restantes de Natalia Stele, Bárbara Galaz y Carolina Zappia.
Con esta victoria, el elenco de Daniel Funes se fue a 42 unidades, detrás de CAI y San Martín (que este fin de semana no jugaron), y con 28 puntos en juego.
En el caso de CAI su juego fue postergado con CFC, pero San Martín fue programado para jugar con Newbery el domingo a las 20:00 en cancha de Saavedra, y la misma tarde les notificaron que no se jugaba. Y el juego de Saavedra con Laprida había sido programado para el domingo a las 18:00, pero sus jugadoras no podían en ese horario y no se disputó. Hubo un intento por correr el partido del “Parque” a las 20:00, pero finalmente no se jugó ninguno de los dos y ahora deberá resolver la Liga de Fútbol porque ambos juegos habían sido programados.
El resto de la fecha tuvo el triunfo de Ferro B sobre Stella Maris 4-2 y la victoria de Petroquímica sobre Palazzo 3-0 en el campo de juego del “Aguiucho”.
PANORAMA
Petroquímica B: 0 / Rada Tilly: 8
Ferro B: 4 / Stella Maris: 2
Palazzo: 0 / Petroquímica: 3
Miércoles
20:00 Ameghino vs Ferro
POSTERGADOS
Saavedra vs Laprida
Newbery vs San Martín
CAI vs Comodoro FC
Caleta Córdova vs Oeste
PRÓXIMA FECHA (23)
Saavedra vs Ferro B
Laprida vs Ameghino
Ferro vs Palazzo
Petroquímica vs Petroquímica B
Rada Tilly vs Caleta Córdova
Oeste vs Jorge Newbery
San Martín vs CAI
Comodoro FC vs Stella Maris