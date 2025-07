La Primera División B del fútbol comodorense cada punto cuenta y el margen de error se achica. En la fecha 17, que se jugará entre el sábado 13 y el domingo 14 de julio, el puntero Rada Tilly tendrá jornada libre , lo que abre una puerta para que sus perseguidores más directos acorten o incluso igualen la línea del líder.

Ferro (2° con 36 pts) recibirá a Deportivo Portugués (5° con 31 pts) en uno de los partidos más destacados de la fecha. Ambos equipos vienen con buen ritmo y están obligados a ganar para seguir en la conversación por el título. El duelo se jugará el sábado a las 15:00 en cancha de Ferro, con arbitraje de Maximiliano Selg.

Otro encuentro clave será el que protagonizarán Deportivo Roca (3° con 35 pts) y Caleta Córdova (4° con 32 pts). Se enfrentan este sábado a las 15:30 en cancha de Roca con Fabio Calvi como juez principal.

Cómo funcionará la recolección de residuos en Comodoro y Rada Tilly durante el feriado

Por su parte, Nueva Generación (6° con 22 pts) recibirá el domingo a Ciudadela (12°) en cancha de San Martín, buscando afianzarse en puestos de mitad de tabla.

Entre los de abajo, Universitario (último con 2 pts) visitará a Oeste Juniors (9° con 13 pts) en cancha de Oeste, mientras que San Martín (8° con 16 pts) se cruzará con Comodoro FC (11° con 11 pts), dos que buscan cerrar el torneo con mayor regularidad.

Finalmente, Stella Maris (10°) será local ante Talleres Juniors (7°), en un duelo de equipos que necesitan sumar para recuperar terreno.

📋 Programación completa - Fecha 17 (Primera “B”)

Sábado 13 de julio Partido Cancha Hora Árbitro Oeste Juniors vs. Universitario Oeste Jrs 15:00 Cristian Ontivero Dep. Roca vs. Caleta Córdova Dep. Roca 15:30 Fabio Calvi Ferro vs. Dep. Portugués Ferro 15:00 Maximiliano Selg San Martín vs. Comodoro FC San Martín 15:00 Sergio Corbalán Stella Maris vs. Talleres Jrs Stella Maris 15:00 Blas Subelza ¿Sigue el viento? Qué dice el pronóstico para este viernes en Comodoro y Rada Tilly

Domingo 14 de julio Partido Hora Árbitro Nueva Generación vs. Ciudadela Cancha 15:00 Daniel Sosa

¿Cómo esta la tabla del ascenso?