El equipo dirigido por Gustavo Costas buscará dar el golpe en Brasil y conseguir un resultado que le permita llegar bien parado a la revancha, que se disputará el próximo miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.

🔵⚪ El camino de Racing hasta semifinales

La Academia llega con un recorrido sólido en el certamen continental. En cuartos de final eliminó a Vélez Sarsfield con un global de 2-0, ganando ambos encuentros por 1-0, con goles de Adrián Martínez y Santiago Solari. En octavos, superó a Peñarol tras caer 0-1 en Montevideo y revertir la serie 3-1 en Avellaneda. Además, fue líder del Grupo E con 13 puntos.

En el plano local, Racing viene de vencer 1-0 a Aldosivi, suma 18 unidades y se mantiene en zona de clasificación a playoffs en la Zona A.

El Mengao, conducido por Filipe Luís, llega con el envión de haber vencido 3-2 a Palmeiras en un duelo clave por el Brasileirao, alcanzando los 61 puntos y compartiendo la cima del torneo. 

En la Libertadores, Flamengo avanzó a esta instancia tras una dramática serie ante Estudiantes de La Plata, donde se impuso 4-2 por penales luego de empatar 3-3 en el global. Antes, había dejado en el camino a Internacional de Porto Alegre con un 3-0 global y fue segundo en el Grupo C con 11 puntos.

⚽ Último antecedente

El último cruce entre Racing y Flamengo se dio en la fase de grupos de la Libertadores 2023, cuando empataron 1-1 en Río y Racing ganó 2-1 en Avellaneda, logrando el pase a octavos.

