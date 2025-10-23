El equipo dirigido por Gustavo Costas buscará dar el golpe en Brasil y conseguir un resultado que le permita llegar bien parado a la revancha, que se disputará el próximo miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda.

🔵⚪ El camino de Racing hasta semifinales

La Academia llega con un recorrido sólido en el certamen continental. En cuartos de final eliminó a Vélez Sarsfield con un global de 2-0, ganando ambos encuentros por 1-0, con goles de Adrián Martínez y Santiago Solari. En octavos, superó a Peñarol tras caer 0-1 en Montevideo y revertir la serie 3-1 en Avellaneda. Además, fue líder del Grupo E con 13 puntos.

En el plano local, Racing viene de vencer 1-0 a Aldosivi, suma 18 unidades y se mantiene en zona de clasificación a playoffs en la Zona A.

El comodorense Ian Subiabre coronó un subcampeonato mundial con un regalo muy especial

El Mengao, conducido por Filipe Luís, llega con el envión de haber vencido 3-2 a Palmeiras en un duelo clave por el Brasileirao, alcanzando los 61 puntos y compartiendo la cima del torneo.

En la Libertadores, Flamengo avanzó a esta instancia tras una dramática serie ante Estudiantes de La Plata, donde se impuso 4-2 por penales luego de empatar 3-3 en el global. Antes, había dejado en el camino a Internacional de Porto Alegre con un 3-0 global y fue segundo en el Grupo C con 11 puntos.

⚽ Último antecedente

El último cruce entre Racing y Flamengo se dio en la fase de grupos de la Libertadores 2023, cuando empataron 1-1 en Río y Racing ganó 2-1 en Avellaneda, logrando el pase a octavos.