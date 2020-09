Racing Club visitará este miércoles a Alianza Lima, de Perú, con el objetivo de volver al triunfo tras la caída por 1-0 del jueves pasado ante Nacional, de Uruguay, en un encuentro válido por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.



El partido se jugará este miércoles desde las 21:30 (hora de Argentina) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en Lima, tendrá el arbitraje del boliviano Ivo Méndez y será transmitido por la señal de cable ESPN 2.



La "Academia" viene de perder 1-0 como local ante el `Bolso` uruguayo (gol de Gonzalo Bergessio de penal) en un choque que marcó el regreso del fútbol en el país después de seis meses de receso por la pandemia de coronavirus.



El equipo `albiceleste` se ubica en el segundo lugar de la tabla con seis unidades, detrás del líder Nacional de Uruguay (9), y por en encima de Estudiantes de Mérida de Venezuela (3) y Alianza Lima, que no sumó ningún punto.



El entrenador `académico`, Sebastián Beccacece no podrá contar con cuatro futbolistas importantes para su esquema táctico: Lisadro López, Matías Rojas, Augusto Solari y Matías Zaracho.



"Licha" sufre una reagudización en el recto anterior del miembro inferior, mientras que Rojas padece una distensión en el recto anterior de la pierna izquierda, ambas lesiones sufridas en el partido ante el equipo "charrúa".



Solari, por su parte, fue expulsado el jueves pasado ante los uruguayos y Matías Zaracho (que no jugó frente a Nacional) no llega con los tiempos de recuperación tras haber contraído coronavirus.



Beccacece tendrá que rearmar el mediocampo y la delantera de su equipo con los ingresos de Walter Montoya, Alexis Soto y de Nicolás Reniero, por Solari, Rojas y Darío Cvitanich, respectivamente.

En la zona defensiva, Nery Dominguez se ubicará en la zaga central en reemplazo de Mauricio Martínez y al lado de Leonardo Sigali, por lo que serían cuatro los cambios respecto del once que arrancó ante los uruguayos.



Alianza Lima, en tanto, viene de empatar 1-1 el lunes contra César Vallejo por la fecha 13 y lleva cinco sin poder ganar en la Liga 1 de Perú, en la que se ubica en el puesto 12 con 15 puntos, a 13 del líder Universitario (28).



En la copa se ubica en el último lugar de la tabla sin unidades, a raíz de tres caídas consecutivas: 0-1 ante Nacional y Racing y 2-3 frente a Estudiantes de Mérida.



Los peruanos está obligados a ganar para mantener las chances de clasificar a la próxima ronda, sin embargo el DT pondrá un equipo alternativo debido a que también



El entrenador Mario Salas confirmó que el defensor Alexi Gómez no será tenido en cuenta y que el mediocampista Carlos Ascues podría ser de la partida ante La Academia.

Fuente: agencia Télam