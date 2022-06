Un rendimiento blando terminó en un golpazo tremendo para Racing, que sumó otra decepción.

Es que después de perder en semifinales en la Copa de la Liga y quedar eliminado increíblemente en la Sudamericana, la Academia apuntaba varias de sus fichas a la Copa Argentina. Sin embargo, sumó un nuevo golpe: con un doblete de Brian Blando, un enorme Agropecuario le ganó 2-1 y clasificó a los octavos de final del certamen, donde se enfrentará nada más ni nada menos que a Boca.

Las redes sociales no perdonaron a Fernando Gago, entrenador de la Academia, y estallaron los memes hacia el ex jugador de Boca y Real Madrid. Si bien su Racing juega muy bien, todavía no se puede hacer firme en los partidos decisivos.