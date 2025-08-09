FÚTBOL
Racing llamó de urgencia a Boca para dar marcha atrás con Marcos Rojo por un insólito motivo
Este viernes por la noche se conocieron detalles de la inesperada situación que atraviesa el defensor tras su salida del Xeneize.
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Marcos Rojo firmó la rescisión de su contrato con Boca Juniors este viernes por la mañana, dejando oficialmente la institución de La Ribera, y acordó verbalmente su llegada a Racing Club para el segundo semestre de la temporada, donde disputará la Copa Libertadores 2025.
El defensor de 35 años será nuevo jugador de la Academia con un contrato que se extendería hasta diciembre de 2026, y ya se realizó la revisión médica, aunque aún no firmó formalmente el nuevo contrato.
Sin embargo, surgió una situación inesperada y polémica: Marcos Rojo no podría jugar en Racing por un insólito motivo. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
