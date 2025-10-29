(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Racing de Avellaneda vive un presente muy bueno, y esta noche a las 21.30 horas recibirá a Flamengo por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, y hay un comodorense que puede hacer historia.

La Academia no juega una final de este certamen internacional desde hace casi seis décadas. Y para este compromiso en el que Racing sueña con volver a una final del máximo certamen continental por segunda vez y después de 58 años, el técnico ultima detalles y mantiene algunas dudas para recibir al Mengao.

La primera incógnita y la principal pasa por quién será el reemplazante del lesionado Santiago Sosa. El mediocampista, capitán del equipo en Río de Janeiro, fue operado con éxito de una fractura maxilar por un golpe sufrido de Marcos Rojo y se perderá lo que resta de 2025. Es por eso que Gustavo Costas tiene dos opciones.

La que corre con un poco más de ventaja es la del ingreso de Juan Ignacio Nardoni en la mitad de la cancha, con Bruno Zuculini cumpliendo, de ser necesario, el rol de líbero; en tanto, la otra opción es que Nazareno Colombo haga la función y Marco Di Césare se meta como stopper por derecha.

Otro interrogante pasa por el carril derecho. Mientras que en la ida en el Maracaná el titular fue Gastón Martirena, acostumbrado a goles importantes, el nivel de Facundo Mura, que volvió a ganar ritmo futbolístico tras una leve lesión, le haría ganarse un lugar en el duelo definitorio, también teniendo en cuenta sus cualidades defensivas ante el poderío ofensivo del elenco brasileño.

En tanto, la última duda vuelve a estar en la delantera y Tomás Conechny parece tener ventaja sobre Adrián Balboa y Duván Vergara para acompañar a Santiago Solari y Maravilla Martínez.

EL DATO DEMOLEDOR DE FLAMENGO: SOLO UN EQUIPO LE GANÓ POR DOS GOLES EN 2025 Y ES EUROPEO

Tras la victoria en la ida por 1-0 en el Maracaná, la única manera en la que la Academia evitaría una hipotética tanda de penales es ganando por más de un gol de diferencia. En todo 2025, tan solo el Bayern Múnich, en el Mundial de Clubes, pudo batir esa marca, con un 4-2.

Aquel día, el conjunto bávaro se impuso con dos goles de Harry Kane, uno de Leon Goretzka y otro de Erick Pulgar, en contra. Es uno de los dos únicos duelos internacionales en los que cayó el Mengao. ¿El otro? Frente a Central Córdoba, 2-1 en Brasil por la fase de grupos.

En todo el año, Flamengo recibió dos goles solamente en siete partidos y dos de esos los perdió: Boavista y Nova Iguaçu por el torneo Carioca; Botafogo en la Copa de Brasil (se impuso por 4-2); Central Córdoba por Copa Libertadores; Cruzeiro y Palmeiras (venció por 3-2) por el Brasileirão; y el mencionado Bayern Múnich en el Mundial de Clubes. Claro está, Racing no necesita ganar por dos goles para eliminar a Flamengo, debido a que un triunfo por la mínima le permitirá definir su suerte en los penales.

PARTIDO DE VUELTA

Racing vs. Flamengo

Hora: 21.30

TV: Telefé (CV 10 - DTV 1123 HD), Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD) y Disney+ Premium.