Quiénes fueron los artistas que rechazaron cantar en la inauguración del Mundial y cuáles son los confirmados

Desde que anunciaron que Qatar iba a ser el país elegido para organizar el Mundial de fútbol, varios artistas como Shakira, Dua Lipa, Rod Stewart y ahora se suma a la lista J Balvin, rechazaron su participación en la inauguración.

Acusan a las organizaciones de darle más importancia al dinero ingresado que a los valores transmitidos por el país, además de incumplir con los derechos humanos.

Para la organización Qatarí no se le esta haciendo nada fácil contratar a un cantante que estuviera dispuesto a viajar al país, relacionar su música y su show con las ideas de esa comunidad.

A prepararse: se viene el finde largo y en Argentina habrá cuatro feriados durante el Mundial

Shakira

La cantante colombiana decidió cancelar su participación, luego de las críticas recibidas al conocerse que la artista podría ser quien cante en la apertura del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, otro de los motivos por el cuál rechazó cantar, es que para la artista sería doloroso tener que revivir el inicio de su amor con Gerard Piqué, que comenzó allá por el 2010 en el Mundial de Sudáfrica.

Rod Stewart

El legendario artista británico rechazó una enorme cantidad de dinero. Según contó el músico a los medios locales, que le ofrecieron "mucho dinero, más de 1 millón de dólares para tocar en la inauguración". El cantante dijo que se negó a aceptarlo por la relación que tiene Qatar con los derechos humanos y las políticas homofóbicas: "Lo rechacé. No es correcto ir" .

Del Abasolo a Qatar 2022: Una comodorense saludó a su familia y al barrio en vivo por TyC Sports

Dua Lipa

Mediante una historia de instagram, la cantante británica confirmo que no estará en la inauguracion de Qatar 2022 y aclaró que nunca estuvo en negociaciones con las organizaciones: “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol” escrbió la cantante.

Artistas confirmados para la ceremonia

Hasta el momento los artistas confirmado para la apertura son la banda BTS, Black Eyed Peas y los artistas Ozuna, Nora Fathei y Patrick Nnaemeka Okorie. El cantante Jungkook, integrante de la banda surcoreana BTS, la estadounidense Nicki Minaj, el colombiamo Maluma y la libanesa Myriam Fares son los artistas que grabaron el himno oficial del torneo, Tukoh Taka, que estara disponible en las plataformas de streaming