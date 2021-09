Este jueves se anunció que Ricardo Iorio finalmente no cantará el Himno Nacional en la previa del partido entre Argentina ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Y el elegido para reemplazarlo es el santafesino Sergio Torres, quien tiene un gran amistad con Lionel Messi.

En el encuentro de la Selección, que marcará el regreso del público a las canchas del país en el marco de la pandemia de coronavirus, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que habrá shows musicales como los del grupo de cumbia pop Los Totora, la cantante y actriz Jimena Barón, el DJ Fer Palacio y el joven rapero Luck Ra, y ahora se le sumará la estelar participación de Sergio Torres.

"Si bien en un principio se habló de la presencia de Ricardo Iorio como la voz que entonaría las estrofas del Himno Nacional, finalmente no se dará y su lugar será ocupado por el santafesino Sergio Torres", reveló el sitio Doble Amarilla.

"Había sido muy sorpresiva la designación del ex integrante de Almafuerte y Hermética, al punto de generar mucha repercusión con críticas y elogios en redes sociales. Si bien la designación de Iorio no había caído bien en algunos funcionarios del Gobierno Nacional", señalaron.

Su baja en la fiesta se debió a una fuerte presión de la Comunidad Judía que, en una de sus tantas polémicas declaraciones había tenido una denuncia por antisemitismo del Centro Simon Wiesenthal y el INADI en 2000.

"Si vos no sos judío, no me vengas a cantar el ‘Hava Naguila’ en la fiesta judía. Y si vos sos judío, no me vengas a cantar el himno", había expresado Iorio en aquel momento, reveló en otra parte el artículo.

Por este motivo, será Sergio Torres el encargado de entonar las estrofas del himno nacional argentino ante el público que se hará presente en el estadio de River Plate.

El cantante de 55 años nació en Villa Hipódromo y a lo largo de su carrera musical logró convertirse en uno de los más reconocidos en su género. Además, llegó a ser el primer santafesino en tocar en el Luna Park.

De pequeño empezó a cantar en el colegio y a los 13 se sumó al grupo Tropical Maracaibo.

Luego pasó por Los Palmeras y, finalmente, estuvo ocho años en Grupo Alegría. Pese a eso, el salto a la fama lo dio con Grupo Cali, en donde grabó varios éxitos.

Actualmente lidera el grupo Sergio Torres y los Dueños del Swing.