El defensor de Quilmes Ramiro Arias y la modelo y bailarina Noelia Marzol esperan su primer hijo. Según reveló el periodista Ángel De Brito, la pareja se reconcilió luego de un impasse amoroso y se animó a dar un paso muy importante. Ella confirmó la noticia.

"Estoy muy contenta, estamos muy contentos. Todavía no cumplí los tres meses (de embarazo), pero Ángel fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso porque, obviamente, es mi primer hijo y me da un poco de miedo. Así que les agradezco", se la escuchó a Marzol decir en un audio.