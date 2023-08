Quién es Mateo Luna Aseff, el joven comodorense que integra la Selección Argentina de Natación

(Pasta de Campeón - ADNSUR) Mateo Luna Aseff es un joven de 15 años apasionado por la natación, deporte que comenzó con solo 3 años de edad para dar sus primero pasos en una actividad deportiva. Nunca se imaginó que allí, iba a ser el inicio de un gran recorrido en natación, hasta llegar a ser deportista de alto rendimiento, y vivir un presente en selección argentina de natación.

Es fue el inicio para que el joven comodorense comience su camino en Natación, algo que jamás imagino, pero si lo soñó, “Siempre soñaba estar en algún seleccionado por alguna convocatoria pero nunca pensé en llegar a un Sudamericano”, comentó Mateo.

También con su corta edad tiene en claro que para mantenerse deber tener una gran disciplina, que él define como; “ponerse las pilas”. “Ponerse las pilas es un conjunto de todo, hacer las cosas bien en los entrenamientos, cuidarme, alimentarme bien, estar físicamente bien, descansar. Son cosas que son exigentes”, define el nadador.

El comodorense Mateo Luna Aseff obtuvo el récord provincial en 100 metros Estilo pecho

El comodorense a los11 años se subió al podio por primera vez en un Torneo Nacional en el año 2019, hasta la actualidad y con 15 años se destacó en distintas pruebas, siempre se mantuvo en el podio. También destacándose a nivel Patagónico y provincial, integrando la selección de Chubut para los Juegos Binacionales de la Araucanía.

SER DEPORTISTA DE ÉLITE REQUIERE DISCIPLINA

Mateo Luna Aseff es estudiante del Colegio Universitario Patagónico donde asiste todos los días desde las 7:30 de la mañana, la exigencia escolar la alterna con su entrenamiento diario para poder mantener su ritmo.

El comodorense Otoniel Hernández con la Selección Argentina de tiro con arco en el Panamericano Indoor

“Hay días que salgo a las 14 del cole, almuerzo, luego me voy al gimnasio donde entreno personalizado. Después meriendo, hago la tarea y todos los días de 20 a 22 voy a natación”, comentó el joven sobre cómo es su día a día.

Siendo adolescente toma con mucha responsabilidad sus días y asegura que, “Tener disciplina es todo para mí, no salir, cuidarme en las comidas, son cosas difíciles de mantener y hay que estar bien mentalizado”.

LA FAMILIA EL PILAR FUNDAMENTAL QUE LOS ACOMPAÑA

Mateo sostiene que todo lo logrado es junto al acompañamiento de su familia, “Desde que me levantó y me llevan al colegio, me llevan a todos lados, me apoyan en las competencias, los que me acompañan siempre son mis viejo”, valoró el nadador.

Es comodorense, viajó a Mendoza por su carrera universitaria y se coronó campeón mundial de futsal en Brasil

Por su lado, mamá Brenda comentó,” A Mateo lo acompañamos en todo lo que podamos. Particularmente esta etapa es bastante exigente por los tiempos de entrenamientos. Para nosotros es todo nuevo. Esperamos poder acompañarlo, que lo disfrute, que haga lo que le guste. Nosotros si bien habíamos hecho deporte desde chicos, pero nunca a este nivel en el alto rendimiento. Estamos aprendiendo y transitando todo con Mateo”.

También se mostró agradecida, “a todos los que son parte de este trayecto, proceso; los profesores Pablo García y Federico Lastra, que son los profes que han estado con Mateo”, culminó Brenda Aseff.

El comodorense Nicolás Casalánguida será ayudante de Fernando Duró en la Selección de Venezuela

LA EMOCIÓN TRAS LA CONVOCATORIA A LA SELECCIÓN ARGENTINA

Mateo participará del 16 al 20 de septiembre en el parque Roca de Buenos Aires en el Torneo Sudamericano Juvenil junto a la selección Argentina.

“Cuando me llegó la convocatoria a la selección Argentina, me llamó el profe Pablo García. Todos nos pusimos contentos, mis papas emocionados y se me cayeron lágrimas de la emoción. Fue un momento de alegría y emoción”, se sinceró Mateo.

Tras la convocatoria y preparándose para el gran momento Mateo comentó como lo vive, “Es mi primera experiencia y estoy nervioso, compito contra chicos de otros países, voy a estar representando a la selección”.

Por último, el joven comodorense se refirió a lo que significa para él representar a su ciudad:” es un orgullo, tiene mucha importancia y valor”, señaló Mateo Luna Aseff.