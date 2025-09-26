(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Deportivo Madryn se acerca a la definición en la Primera Nacional con la firme intención de asegurar su pase a la final por el ascenso directo a la Liga Profesional. Este domingo, el conjunto aurinegro recibirá a Arsenal de Sarandí en el estadio Abel Sastre, en el marco de la trigésima tercera y penúltima fecha de la Zona A de la temporada 2025.

Con el pitazo inicial previsto para las 15:30 horas y el arbitraje de Nahuel Viñas, Deportivo Madryn afronta un encuentro decisivo que puede sentenciar su futuro inmediato en el torneo.

El sueño intacto: Deportivo Madryn logró un heroico empate ante All Boys y sigue en la cima

QUÉ NECESITA DEPORTIVO MADRYN PARA SER FINALISTA

El panorama para Deportivo Madryn es favorable y claro: si consigue la victoria frente a Arsenal, asegurará su lugar en la definición sin depender de resultados ajenos, situación potenciada por la abrumadora diferencia de gol que ostenta frente a su escolta más cercano, Atlanta.

Con +17 en diferencia de gol contra +6 del rival directo, Madryn tiene un colchón importante que le permite proyectar una final casi asegurada si suma los tres puntos en esta jornada.

El Aurinegro llega a este duelo con un envión anímico fundamental: logró siete victorias consecutivas en casa, en el estadio Abel Sastre, un bastión que se transformó en un fortín para el equipo dirigido por Leandro Gracián. Esta serie positiva en condición de local fue clave para consolidar la posición de liderazgo en la tabla de la Zona A, manteniendo viva la ilusión del ascenso directo.

Insólito: tenía prohibido acercarse a su ex, fueron juntos a la cancha y terminó condenado

El partido puede ser definitorio porque quedan solo dos fechas para culminar la zona, y Madryn depende exclusivamente de sí mismo para alcanzar la final. La victoria frente al colista Arsenal representaría la tranquilidad para jugar la última fecha con ventaja y sin presión adicional. En cambio, un empate o una derrota abriría la puerta a complicaciones, dado que Atlanta, rival directo, estaría a la expectativa para aprovechar cualquier tropezón.

Precisamente, Atlanta visitará este viernes por la noche a Gimnasia y Tiro de Salta, un equipo difícil que lleva 14 encuentros invicto en casa, un dato clave para entender que no será fácil para el conjunto bonaerense sumar tres puntos que pongan en jaque la supremacía del Aurinegro.

Se filtró el polémico pedido de Milei que enojó a Lionel Messi: “La familia está muy caliente”

En el peor escenario para Madryn —una derrota ante Arsenal y un triunfo de Atlanta— todo se definiría en la última fecha, donde la presión se trasladaría al conjunto de Gracián, que deberá jugar en condición de visitante frente a Colegiales, mientras Atlanta recibirá a Deportivo Maipú.

Vale remarcar que, hasta el momento, Deportivo Madryn ha tenido una temporada sólida, con momentos de estabilidad que lo han mantenido firme en la lucha por el ascenso directo. El equipo portuario mostró una racha prolongada de invictos, reflejo de la solidez defensiva y la coherencia táctica que el cuerpo técnico y la dirigencia han logrado imprimir.

Coyhaique o Comodoro: el dólar redefine quién se beneficia en el flujo turístico y comercial en la Patagonia

En su estadio, el Abel Sastre, el Aurinegro logró construir victorias en momentos clave, beneficiándose del empuje de su gente y del ambiente local que suele inclinar la balanza cuando los partidos se tornan complicados. El rol del entrenador Leandro Gracián también fue crucial: implementó una idea de juego clara, equilibrada y ofensiva que ha sabido mantener aun en situaciones adversas durante el desarrollo de los encuentros.