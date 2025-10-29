(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Tras dos años sin jugar la Copa Libertadores, el gran anhelo de su hinchada, Boca Juniors enfrenta un panorama complicado para volver al máximo torneo continental.

Luego de quedar fuera en instancias decisivas de competencias clave, el club xeneize centra ahora su foco en el Torneo Clausura 2025 y en la tabla anual de la Liga Profesional como sus últimas chances de retornar a la Libertadores.

Boca fue eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 a manos de Independiente y también sufrió la derrota en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Estas dos caídas significaron perder vías inmediatas para clasificar a la Copa Libertadores 2026, complicando aún más la misión del club. La gran obsesión de cortar una sequía de títulos que ya supera los dos años se complica, pero la necesidad de volver a la élite continental obliga a Boca a un replanteo total para la segunda mitad de la temporada. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ