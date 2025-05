Presentaron el Campeonato Argentino de Selecciones C20 de futsal

Se presentó este sábado el Campeonato Argentino de Selecciones C20 de fútbol de salón en Comodoro Rivadavia. El acto se realizó en la sede de la Comisión Futsal Principal, organizador del certamen nacional que cuenta con la fiscalización de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS), y el auspicio de Comodoro Deportes. Serán 16 selecciones de todo el país, con Comodoro como anfitrión, compartiendo la Zona A junto al actual bicampeón Mendoza.

El acto de lanzamiento del Argentino C20 en Comodoro estuvo encabezado por el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto al presidente de la CFSP Gustavo Camino, el tesorero Sergio Arroyo y el entrenador principal de la selección Comodoro C20, Marcos Contreras.

El torneo se realizará del domingo 25 al viernes 30 de mayo en el Club Huergo y el Gimnasio Municipal Nº2, con un anfitrión que debutará este domingo en Km. 3 a las 21:00 ante Trelew, mientras que jugará en mismo horario y escenario el lunes ante Tucumán y el martes frente a Mendoza, cerrando la fase regular.

Comodoro integra la Zona A junto al vigente bicampeón Mendoza, Tucumán y Trelew; la Zona B está compuesta por Paraná, San Rafael, Río Grande y Puerto San Julián. La Zona C la integran Rosario, Esquel, Corrientes Interior y Los Antiguos, en tanto que la Zona D la protagonizarán Caleta Olivia, Mar Chiquita, Puerto Deseado y Pico Truncado.

Marcos Contreras se mostró expectante por el inicio del certamen, señalando que su equipo está preparado y con mucha ilusión tras un gran proceso de alrededor de dos meses, el cual culminó se extendió hasta las últimas semanas donde se dio el corte definitivo para los 15 seleccionados del local.

“Estamos contentos que Comodoro siga teniendo el apoyo de las afiliadas del país, poder traer estos eventos importantes a nuestra ciudad. Ser otra vez, por tercer año consecutivo, la ciudad que más torneos tendrá en el calendario 2025 pero esto también demuestra que esto lo logramos gracias al apoyo que tenemos del Estado Municipal. También tenemos que agradecer a Chubut Deportes, que desde provincia siempre están acompañando a nuestra disciplina. Felicitamos a la familia salonista de Comodoro que hace que esto sea un objetivo cumplido. A fin de año tendremos el Nacional de Clubes Campeones que se realiza por primera vez, torneos nacionales formativos y División de Honor femenina, lo que refleja la importancia que le da la familia salonista a este deporte”, comentó Gustavo Camino, organizador.

Por su parte el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó: “en primera instancia agradecer a la Confederación Argentina que sigue confiando en Comodoro para ser sede de eventos importantes. Hoy Comodoro respira futsal, sabemos que nuestra ciudad es una cuna del futsal muy importante. Se ha trabajado seriamente con ellos, en un proyecto con la Principal, Femenino y la Promocional. Con sus cuerpos técnicos, jugadores preseleccionados, los chicos formando parte de los entrenamientos. Contento porque Comodoro llegará no solo desde lo institucional sino desde lo deportivo haciendo las cosas con tiempo y organización”.

“Esperamos que sea un buen torneo, sabemos que la familia del futsal acompañará y quedará chico el Club Huergo cuando Comodoro esté jugando, pero también para todo momento porque la gente de Comodoro disfruta este deporte. Que sea un éxito y a disfrutar”, cerró el presidente de Comodoro Deportes.

Argentino Selecciones C20 Comodoro 2025

Programación – 1ª Fecha

Domingo 25 de mayo – Municipal Nº2

10:00 Caleta Olivia vs. Puerto Deseado

13:00 San Rafael vs. Puerto San Julián

15:00 Mar Chiquita vs. Pico Truncado

17:00 Paraná vs. Río Grande

Domingo 25 de mayo – Club Huergo

15:00 Esquel vs. Los Antiguos

17:00 Rosario vs. Corrientes Interior

19:00 Mendoza vs. Tucumán

21:00 Comodoro Rivadavia vs. Trelew

Gacetilla de prensa de Comodoro Deportes, editada por un periodista de ADNSUR.