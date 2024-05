Presentaron el Campeonato Argentino de Clubes Pista Sub 14-16 de Hockey en Comodoro

Tae Kwon Do ITF XV Copa Malvinas Argentinas de Tae Kwon Do ITF en Comodoro Rivadavia La XV Copa Malvinas Argentinas de Tae Kwon Do ITF en Comodoro Rivadavia homenajeó a los veteranos y recordó la importancia histórica de la Guerra de Malvinas. La 40 de Trelew se destacaron con una gran cantidad de competidores.