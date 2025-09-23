(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La violencia en el fútbol de Comodoro Rivadavia se manifiesta con creciente intensidad cada fin de semana, exhibiendo situaciones que afectan el ambiente deportivo.

Durante el último fin de semana, al menos dos episodios conflictivos expusieron la magnitud del problema y la falta de respuestas efectivas para frenarlo. Estos incidentes, registrados en ámbitos deportivos infantiles y juveniles, reflejan una problemática social mucho más profunda que trasciende el marco de la Liga de Fútbol local y sus competencias.

VIOLENTA PELEA EN LA CANCHA DE CALETA CÓRDOVA

Uno de los hechos más impactantes sucedió en la cancha de Caleta Córdova, donde se disputó un partido entre el “Puerto” y Ferro, en la categoría 7.ª División, destinada a jugadores muy jóvenes. Allí, las cámaras captaron escenas de insultos, corridas y golpes de puño dentro del llamado “corralito”, el espacio que conecta los vestuarios con la cancha de césped sintético.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a la dupla arbitral como única autoridad presente sobre el campo, observando pero sin poder intervenir debido a la ausencia de efectivos policiales y a la precariedad en el control de seguridad en partidos de inferiores.

La situación dejó en evidencia la vulnerabilidad en la organización y la falta de mecanismos que garanticen el orden en eventos deportivos, especialmente los que involucran a menores de edad.

INSULTOS DE PADRES AL ÁRBITO: MAL EJEMPLO PARA LOS MÁS CHICOS

En paralelo, otra situación preocupante ocurrió en la cancha de Petroquímica durante un partido de la categoría Prenovena, entre Ferro y Roca.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

En este caso, la violencia se manifestó en modo verbal y fue protagonizada por los padres de los niños, quienes insultaron al árbitro mientras estaban separados del campo por el alambrado. Lo más alarmante fue que los menores, sus propios hijos, fueron testigos directos de esta actitud agresiva y poco deportiva.

Este episodio no solo pone en riesgo la tranquilidad del encuentro, sino que, además, envía un mensaje negativo a las nuevas generaciones sobre la manera correcta de manejar conflictos y respetar las normas básicas de convivencia deportiva y social. Situaciones como esta exigen una reflexión urgente sobre el papel de los adultos en el fomento de valores y la educación en el deporte.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

Estos dos hechos son apenas una muestra visible de un fenómeno que está profundamente arraigado en la sociedad comodorense, donde la violencia se expresa en múltiples espacios y ámbitos. La cancha de fútbol actúa acá como un espejo que refleja un escenario más amplio, marcado por la falta de límites, el aumento de la intolerancia y la pérdida de respeto hacia las figuras de autoridad.