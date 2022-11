(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Este jueves, Facundo Tello Figueroa dirigirá Suiza - Camerún en su primer partido de la Copa del Mundo de Qatar.

Nacido el 4 de mayo de 1982 en Bahía Blanca, Tello es padre de dos hijas, está casado y vive en su ciudad natal. Además de árbitro profesional, es licenciado en Protocolo y Ceremenonial y empleado municipal, aunque actualmente se encuentra de licencia sin goce de sueldo para dedicarse de lleno al referato, según informó Infobae.

Antes de arrancar su carrera como referí, el bahiense fue futbolista amateur, lo que lo benefició en sus inicios como juez. “En el comienzo de mi carrera, me ayudó haber jugado al fútbol porque me sirvió para quemar etapas. Pero la clave no está en eso sino en entender el fútbol. Ser árbitro se me despertó de manera repentina”, comentó.

Sin embargo todo cambió por la propuesta de un reconocido juez que supo impartir justicia en los partidos que disputaron CAI y Huracán de Comodoro Rivadavia en los viejos Torneos Argentinos “A” y “B”: Bruno Bocca.

"Mi amigo Bruno me propuso empezar la carrera y ahí se me despertó la vocación y admiré la carrera. Cuando jugaba no miraba a los árbitros", contó.

Su debut como árbitro de Primera División se produjo en el año 2013, en el encuentro que Godoy Cruz le ganó a Vélez por 3-1. Seis años después, en 2019, fue considerado referí internacional por la FIFA. Ahora, cumplirá el sueño máximo de todo árbitro: dirigir en una Copa del Mundo de Fútbol.