El Pre Federal de básquet 2025 en la región Patagónica empieza a calentar motores y, como pasa cada año, las confirmaciones y las bajas generan ruido. Lo que parecía un torneo más poblado se achicó: serán siete los equipos que saldrán a la cancha, con la particularidad de que Comodoro Rivadavia tendrá tres representantes, una muestra del peso que sigue teniendo la ciudad en la escena regional.

Por Comodoro estarán Petroquímica, Federación Deportiva y Náutico Rada Tilly, este último como el “vecino” que siempre quiere meterse en la pelea grande. Los tres buscarán llegar lo más lejos posible, sabiendo que en este formato corto no hay margen para distracciones. Desde Río Gallegos sigue San Miguel.

Completarán la grilla Huracán de Trelew—que todavía mantiene algunas dudas sobre su participación— y Ferro de Puerto Madryn.

Una baja que sacude el tablero y un regreso que promete

La noticia que más comentarios generó en las últimas horas es la aún no confirmación de Guillermo Brown de Puerto Madryn. El equipo portuario había sido protagonista en todas las ediciones recientes del Pre Federal y venía de una última gran temporada, pero según la información a la que PDC accedió, esta vez no estará.

La explicación tiene un trasfondo más profundo: Guillermo Brown buscó jugar la Liga Argentina y llegó a realizar el pago para adquirir la plaza, pero la Asociación de Clubes no aceptó la transacción.

La baja de un sponsor de importancia para la institución madrynense hizo que la institución tuviera que ausentarse de la competencia.

El resultado fue doblemente doloroso: sin Liga Argentina y ¿sin Pre Federal?, el equipo se queda afuera del calendario competitivo.

Dos equipos más de Santa Cruz corren con diversas suertes, con Escuela Municipal de Caleta Olivia, ganador del cuadrangular del Pre Federal, con cuestiones económicas de por medio, tras dos temporadas de buenos resultados y un equipo de Pico Truncado que buscó ser parte del certamen pero sin suerte.

En contrapartida, otra gran novedad es la participación de Hispano Americano, que tras dejar la Liga Argentina vuelve a un escenario regional. Con su experiencia, un plantel acostumbrado a jugar a otro ritmo y una hinchada que siempre acompaña, se perfila como uno de los equipos a seguir de cerca desde Río Gallegos.

El panorama deja un torneo reducido, pero con varios condimentos: la fuerza de los tres equipos de Comodoro, la expectativa por el regreso de Hispano y la incertidumbre sobre Huracán de Trelew, que podría alterar el fixture si no confirma su presencia, así como la participación en duda de "La Banda". En cualquier caso, el básquet patagónico volverá a tener una cita de alto voltaje, con viajes, estadios calientes y la ilusión intacta en cada hinchada para llegar a la Liga Federal.