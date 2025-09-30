(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este lunes, en el Cemento Comodoro, Náutico Rada Tilly derrotó, con mucho trabajo en el final, a Petroquímica por 65-59. Los de la Villa Balnearia se llevaron el encuentro con parciales de: 11-18; 30-34; 39-47 y 66-59.

Un encuentro donde, si bien Náutico llevó la delantera, los dirigidos por Juan Carlos Morel no se la hicieron fácil y recién en el final un triple de Alejandro Ivetich encaminó el partido.

Basquet Nautico Rada Tilly on Instagram: "🏀 ¡Gran triunfo aurinegro en la 5ta fecha del PreFederal! 💛🖤 Náutico se llevó una importante victoria frente a Petroquímica por 66-59, mostrando carácter en un partido muy disputado. 🔥 Destacados: •Yamil Jasin: 21 pts, 3 recuperos •Alejandro Ivetich: 14 pts, 7 reb, 4 asist •Tomás Musotto: 8 pts, 10 reb •Diego Romero: 14 reb, 3 asist Seguimos creciendo como equipo, defendiendo nuestros colores con orgullo y compromiso en cada cancha. 🙌💪 #OrgulloAurinegro"

Con este triunfo, Náutico cerró un fin de semana redondo con dos victorias de visitante, ya que el sábado venció en suplementario a La Fede por 97-95, tras igualar en 83 en el tiempo regular.

El partido jugado en el Diego Simón tuvo, en el suplementario, a un equipo de Rada Tilly que supo defender y frustrar, por la marca, a un equipo local que no supo cómo sobreponerse.

Basquet Nautico Rada Tilly on Instagram: "🏀 ¡Victoria aurinegra en un partidazo de la 4ta fecha del Pre Federal! 💛🖤 Náutico se impuso 97-95 frente a Federación en el Diego Simón en tiempo suplementario, en un juego lleno de intensidad y emociones hasta el final. 🔥 💡 Destacados: 👉 Ivetch con 38 puntos y 8 asistecias 👉 Musotto con 19 tantos y 12 rebotes 👉 Romero con 15 puntos y 12 rebotes 📅 El próximo compromiso será este lunes frente a Petroquímica. ¡Los esperamos para seguir alentando con la misma pasión de siempre! 🙌 #OrgulloAurinegro 🟡⚫"

Los dos triunfos de Náutico lo situaron en la segunda posición del grupo con 4 victorias y 1 derrota.

HURACÁN DE TRELEW: LÍDER CON PUNTAJE IDEAL Y SUPREMACÍA

El sábado, Huracán de Trelew recibió en el Atilio Viglione a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, con triunfo del local sin atenuantes por 82-59.

Los trelewenses contaron con el goleo de Francisco Torres, con 17 puntos, mientras que, para Ferrocarril Patagónico, Bruno Marani puntuó 15 unidades.

Previamente, el “Globo” se llevó el encuentro ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 87-72, en un choque celebrado en el Mariano Riquelme.

Huracán tuvo a Matías Rosas, nuevamente, como su goleador, con 25 puntos; en el perdedor, Tomás Martín aportó 18.

POSICIONES

1- Huracán (TW) 10 puntos (5-0)
2- Náutico (RT) 9 (4-1)
3- La Fede (CR) 6 (2-2)
4- Ferro P. (PM) 5 (1-4)
5- Petroquímica 5 (1-3)
6- Hispano (RG) 3 (0-3)

