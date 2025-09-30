(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Este lunes, en el Cemento Comodoro, Náutico Rada Tilly derrotó, con mucho trabajo en el final, a Petroquímica por 65-59. Los de la Villa Balnearia se llevaron el encuentro con parciales de: 11-18; 30-34; 39-47 y 66-59.

Un encuentro donde, si bien Náutico llevó la delantera, los dirigidos por Juan Carlos Morel no se la hicieron fácil y recién en el final un triple de Alejandro Ivetich encaminó el partido.

Con este triunfo, Náutico cerró un fin de semana redondo con dos victorias de visitante, ya que el sábado venció en suplementario a La Fede por 97-95, tras igualar en 83 en el tiempo regular.

Se filtró el polémico pedido de Milei que enojó a Lionel Messi: “La familia está muy caliente”

El partido jugado en el Diego Simón tuvo, en el suplementario, a un equipo de Rada Tilly que supo defender y frustrar, por la marca, a un equipo local que no supo cómo sobreponerse.

Los dos triunfos de Náutico lo situaron en la segunda posición del grupo con 4 victorias y 1 derrota.

HURACÁN DE TRELEW: LÍDER CON PUNTAJE IDEAL Y SUPREMACÍA

El sábado, Huracán de Trelew recibió en el Atilio Viglione a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, con triunfo del local sin atenuantes por 82-59.

Los trelewenses contaron con el goleo de Francisco Torres, con 17 puntos, mientras que, para Ferrocarril Patagónico, Bruno Marani puntuó 15 unidades.

Coyhaique o Comodoro: el dólar redefine quién se beneficia en el flujo turístico y comercial en la Patagonia

Previamente, el “Globo” se llevó el encuentro ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 87-72, en un choque celebrado en el Mariano Riquelme.

Huracán tuvo a Matías Rosas, nuevamente, como su goleador, con 25 puntos; en el perdedor, Tomás Martín aportó 18.

POSICIONES

1- Huracán (TW) 10 puntos (5-0)

2- Náutico (RT) 9 (4-1)

3- La Fede (CR) 6 (2-2)

4- Ferro P. (PM) 5 (1-4)

5- Petroquímica 5 (1-3)

6- Hispano (RG) 3 (0-3)