Portugués debuta en el Regional de Clubes: “vamos partido a partido, sin desesperarnos y confiando en nuestro equipo”

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Este fin de semana se llevará a cabo el Regional de Clubes femenino en Neuquén. Las "Lusas" partieron el jueves hacia allá e integrarán el grupo rojo junto a Roca RC, Draig Goch y COSEBA. Por su parte, el verde estará compuesto por San Jorge, Neuquén, Jabalíes y Patagonia.

García es integrante el plantel de primera de las de barrio Industrial y , aparte de jugar, es la preparadora física. Antes de viajar a la competencia, charló con Pasta de Campeón.

Sobre la participación en el certamen, la PF contó: "estamos muy contentas de poder representar a “Portu”. Tenemos un equipo ya conformado y venimos entrenando desde el verano sin descanso. Siempre tratamos de que cada una se vaya superando entrenamiento a entrenamiento”.

El Municipio acompañó a Deportivo Portugués previo a su viaje debut en el Torneo Federal de Rugby

“Ahora viene lo más lindo, que es jugar y mostrar todo lo aprendido. Vamos con la cabeza partido a partido, sin desesperarnos y confiando en nuestro equipo, sabiendo que está bien constituido. El objetivo siempre es ganar, pero lo primordial es jugar bien”, agregó.

Laura también habló de cómo lleva adelante la tarea de ser la preparadora física del plantel del cual es jugadora. “En momentos tengo que dejar de ser una compañera y paso al otro rol, en el cual me considero exigente. Ellas me respetan y cuando terminó mi parte me sumó al entrenamiento igual que mis compañeras. Aprendo mucho de ellas”, enfatizó.

Agustín Soriani y el Torneo del Interior “B”: “es algo que Portugués siempre soñó”

A su vez, añadió: “también trato de acompañar el rugby con un entrenamiento aparte, ya qué hay algunas cosas que no puedo realizar porque tengo que estar pendiente al entrenamiento de las chicas. Es fácil porque todas tiramos para el mismo lado buscando la mejoría del equipo”.

El Regional de Clubes da dos plaza para cada categoría para disputar el Nacional. En Juveniles , Calafate y Zorros clasificaron por la Unión de Rugby Austral, mientras que en plantel superior fueron San Jorge y Portugués. El mismo se juega Neuquén entre este sábado y domingo. Portugués debutará a las 12.40 ante Draig Goch.