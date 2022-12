Por tratar de "llorón" a Di María, Jorgelina Cardoso se la mandó a guardar al francés Adil Rami: "Te puede enseñar"

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, respondió las acusaciones del Adil Rami tras las críticas hacia su marido y se la mandó a guardar. Con un compilado de noticias sobre lo sucedido en el último tiempo, la mujer añadió un texto en el que fue muy dura con el defensor del Troyes de la Ligue 1.

Rami fue denunciado por violencia de género por parte de su expareja Pamela Anderson, por lo que Cardoso utilizó las declaraciones de la modelo canadiense para responderle. "Ángel te puede enseñar a llorar, a tratar como un caballero a una mujer y a hacer goles en finales", aseguró Jorgelina.

La bronca de la esposa de Di María con los periodistas: "Lo escuchaba llorar a la noche solo y me llenaba de ira"

El galo, luego de criticar fuertemente a Emiliano Martínez, apuntó contra Ángel Di María, que había salido en defensa del arquero argentino, y lo acusó de "llorón".

El delantero argentino había defendido a su compañero en redes sociales y afirmó en el comentario de una publicación: "El Dibu es el mejor portero del mundo, a llorar a otro lado", luego de que Rami se refiriera al arquero como "el hombre más odiado del mundo" en sus historias de Instagram por sus festejos en la final.

El campeón del Mundial 2018 no se quiso quedar callado ante la respuesta del "fideo" y hoy subió a su historia fotos de Di María llorando en diferentes momentos de su carrera y escribió: "Gana, pierde, se va de un club, mirá esta foto...Tu no aprendes, no?".